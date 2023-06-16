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ПМЭФ-2023 ,  
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Орешкин сравнил роль оборонки в экономике с США времен Второй мировой

Орешкин сравнил роль оборонки в экономике с США времен Второй мировой
СШИ использовали Вторую мировую войну, чтобы восстановить свою экономику, главным образом производство. В России сейчас рост оборонной промышленности также вносит весомый вклад в рост ВВП, отметил советник президента

Орешкин сравнил роль оборонки в экономике с США времен Второй мировой
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Рост внутреннего спроса в России связан в том числе с ростом оборонных расходов, заявил помощник президента и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ.

«Значительная часть роста обрабатывающей промышленности связана с оборонным сектором, как это было <...> у американской экономики во Второй мировой войне, которая была использована Америкой для того, чтобы восстановить свое промышленное производство в значительной степени», — сказал Орешкин.

Он отметил, что оборонка сейчас не только помогает текущему росту, но и закладывает базу на будущее.

Помощник президента также рассказал, что в прошлом году «были фантазии» ввести жесткое государственное регулирование по примеру Госплана, но было принято решение создать на всех уровнях, в том числе для бизнеса, правильную мотивацию. «Работа частного бизнеса, малого, среднего предпринимательства — это правильное выстраивание мотивации. Поэтому государственный подход — это правильная мотивация через свободу предпринимательства», — подчеркнул Орешкин.

Путин 9 июня на брифинге после заседания глав правительств СНГ заявил, что в России пока не хватает современных вооружений, но оборонно-промышленный комплекс развивается быстро и все поставленные перед ним задачи будут выполнены.

«Да, у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность — оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны — развивается быстро, и я уверен, что все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены», — сказал президент.

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Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что после начала военной операции на Украине в России кратно увеличили производство военной продукции, в частности нарастили производство танков, ракет, дронов, систем ПВО и других ракетных комплексов. По его словам, более чем в 50 раз увеличили объемы производства некоторой военной продукции. «По сути, мы тоже на передовой, у нас все предприятия работают в две, а то и в три смены, без выходных, без праздников. Мы работаем постоянно, чтобы обеспечить этот объем продукции, который мы обязаны доставить в армию», — сказал Чемезов.

На встрече с военкорами в Кремле 13 июня 2023 года Путин также касался производства вооружений в России. Он отметил, что «выпуск наиболее востребованной продукции — уже в десять раз увеличили».

При этом на ВПК стали работать сотни частных предприятий, которые раньше не имели отношения к выпуску военной техники, отметил президент.

«Знаете, делали, условно, там трубы — оказывается, можно, кроме труб, еще что-то делать. И так в очень многих областях, то есть удивительно просто. И это говорит, в целом-то, о хорошем уровне развития реального производства в целом. Да, да, у нас микроэлектроника — много проблем, много, но тем не менее, как оказалось, очень быстро смогли подхватить и начинают развиваться», — рассказал Путин.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Илья Доронов
Максим Орешкин ПМЭФ оборонная промышленность
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