В Госдуме сообщили, что депутатов начали пересаживать на Lada Vesta
Депутатов Госдумы начали пересаживать на автомобили Lada Vesta, которые закупил автопарк нижней палаты. Об этом «Известиям» сообщил депутат Олег Леонов («Новые люди»).
«Отечественные автомобили Lada Vesta поступили в гараж Госдумы и уже вышли на линию. Теперь на них будет ездить подавляющее число депутатов. Машины достойные, и я считаю, что власти всех уровней — и федерального, и регионального, и местного — должны последовать этому примеру», — сказал депутат.
Ранее «Известия» сообщали, что Госдума с 1 января не будет оплачивать расходы депутатов на бензин, если они не пересядут на машины отечественного производства или иностранные марки, рекомендованные Минпромторгом.
На сегодняшний день министерством рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей:
- Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend);
- «УАЗ» (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР);
- Aurus (модели: Senat, Komendant); «Москвич» (модели: 3, 3е, 6);
- Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky);
- Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).
В перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в России в рамках специнвестконтрактов, уточняли в министерстве. Там также отмечали, что закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в этом году не менее 3,2 тыс. баллов), может осуществляться по специальному разрешению.
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Президент Владимир Путин в начале сентября поручил правительству и Управлению делами президента до февраля 2024 года разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей. Спустя две недели совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только машин, произведенных в стране.
По мнению спикера Вячеслава Володина, это поможет развитию российского автопрома, а «бюджетные средства останутся в стране». Ранее он говорил, что в Думе уже начали заменять автомобили, используемые в служебных целях в Москве, отечественными марками «по мере выбытия».
Подобные инициативы в стране обсуждались и в 1990-х. Впервые идею пересадить чиновников на отечественный автопром в 1997 году выдвинул Борис Немцов, тогда занимавший пост вице-премьера правительства. Президент Борис Ельцин поддержал предложение и выпустил распоряжение о запрете закупки иномарок для правительственных чиновников. Те жаловались на частые поломки, а cам президент продолжил ездить на Mercedes. В итоге два года спустя Ельцин отменил распоряжение.
В середине июня 2022 года гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что госслужащие пока не могут пересесть на автомобили Lada отечественного производства из-за стоимости и качества. В то же время глава АвтоВАЗа (производит автомобили Lada) Максим Соколов говорил РБК, что считает отличной идею пересадить 2,5 млн российских чиновников на отечественные машины.
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