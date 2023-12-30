В Госдуме сообщили, что депутатов начали пересаживать на Lada Vesta

Совет Госдумы в сентябре принял решение об использовании депутатами только отечественных машин начиная с 2024 года. Леонов сообщил, что автопарк нижней палаты закупил Lada Vesta, на которые уже начали пересаживать депутатов

Фото: Павел Ворожцов / ТАСС

Депутатов Госдумы начали пересаживать на автомобили Lada Vesta, которые закупил автопарк нижней палаты. Об этом «Известиям» сообщил депутат Олег Леонов («Новые люди»).

«Отечественные автомобили Lada Vesta поступили в гараж Госдумы и уже вышли на линию. Теперь на них будет ездить подавляющее число депутатов. Машины достойные, и я считаю, что власти всех уровней — и федерального, и регионального, и местного — должны последовать этому примеру», — сказал депутат.

Ранее «Известия» сообщали, что Госдума с 1 января не будет оплачивать расходы депутатов на бензин, если они не пересядут на машины отечественного производства или иностранные марки, рекомендованные Минпромторгом.

На сегодняшний день министерством рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей:

Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend);

«УАЗ» (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР);

Aurus (модели: Senat, Komendant); «Москвич» (модели: 3, 3е, 6);

Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky);

Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

В перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в России в рамках специнвестконтрактов, уточняли в министерстве. Там также отмечали, что закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (в этом году не менее 3,2 тыс. баллов), может осуществляться по специальному разрешению.

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Президент Владимир Путин в начале сентября поручил правительству и Управлению делами президента до февраля 2024 года разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей. Спустя две недели совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только машин, произведенных в стране.

По мнению спикера Вячеслава Володина, это поможет развитию российского автопрома, а «бюджетные средства останутся в стране». Ранее он говорил, что в Думе уже начали заменять автомобили, используемые в служебных целях в Москве, отечественными марками «по мере выбытия».