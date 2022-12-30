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МИД заявил о готовности открыть наземное пассажирское сообщение с Китаем

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Россия готова приступить к оперативной проработке возобновления пассажирского сообщения с Китаем, когда получит обращение от китайских партнеров, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Накануне китайские власти выпустили уведомление об ослаблении ограничительных мер, введенных в период пандемии. Лицам, которые въезжают в Китай, с 8 января не нужно проходить карантин, если тест на коронавирус окажется отрицательным. Сдать тест необходимо за 48 часов до прибытия. Ограничительные меры также больше не распространяются на товары.

«Положительно оцениваем эти решения китайской стороны и выражаем надежду на постепенное возобновление масштабных обменов между народами наших стран. При этом пока не располагаем конкретной информацией о том, в какие сроки и в каком порядке Пекин планирует восстановить работу пассажирских направлений пунктов пропуска на границе с Россией», — говорится в заявлении МИД.

Захарова также положительно отреагировала на снятие противоэпидемических ограничений, влияющих на грузовое сообщение.

О том, что Китай и Россия работают над планом возобновления наземного пассажирского сообщения между странами, 27 декабря сообщало российское генеральное консульство в Харбине. По мнению дипломатов, данный процесс должен быть поэтапным: «в начале следующего года отменяется карантин для въезжающих из-за границы, [затем] постепенно изменятся правила пребывания в Китае для российских водителей». Впоследствии «будет открыто пассажирское сообщение — возможно, в начале в тестовом режиме — на одном из российско-китайских погранпереходов», полагают в генконсульстве.

Ограничения на выезд россиян, а также на въезд иностранцев через сухопутный участок границы с Китаем в России были сняты в апреле 2022 года.

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Карантин для въезжающих в Китай, введенный в начале пандемии, действовал в стране три года. В ноябре его срок уменьшили до восьми дней, в конце декабря карантин был полностью отменен. Это решение «знаменует собой последний шаг на пути к отказу от трехлетней политики «нулевой терпимости» к коронавирусу», писала South China Morning Post. С 2020 года COVID-19 считался в Китае инфекционным заболеванием высшей категории А.

До этого в Китае долгое время действовала политика «нулевой терпимости» к коронавирусу. Власти страны сохраняли строгие ограничения и карантин, охватывающий города и отдельные районы Китая. На этом фоне в стране начались протесты. Впоследствии их участники начали выдвигать политические требования.

После этого китайские власти пошли на уступки и сократили сроки домашнего карантина для контактных лиц до трех дней, а также отменили всеобщее ПЦР-тестирование. Бессимптомным больным и тем, у кого COVID-19 протекает в легкой форме, разрешили оставаться дома без обязательной госпитализации. При обнаружении случаев заболевания карантин стали вводить только в отдельных зданиях и на этажах.



На фоне ослабления ограничений в стране произошел всплеск заболеваемости. Bloomberg, ссылаясь на данные Национальной комиссии здравоохранения, в конце декабря писал, что с начала месяца коронавирусом заразились почти 250 млн жителей КНР, или 18% населения страны.

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