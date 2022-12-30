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FT узнала о словах Блэра о «схожем образе мыслей» Путина и де Голля

FT: Блэр в 2001 году призывал «подтолкнуть» Путина к западным взглядам
В 2001 году на встрече с вице-президентом США Блэр заявил, что Путина нужно подтолкнуть к западным взглядам, а лучшей реакции можно добиться, «если относиться к нему с уважением, не давая оттолкнуть других членов НАТО от США»
Тони Блэр
Тони Блэр (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр (1997–2007 годы) в 2001 году стремился побудить российского президента Владимира Путина к тому, чтобы он в политике ориентировался на подходы западных стран. Об этом говорится в документах, обнародованных Национальным архивом Соединенного Королевства, выдержки из которых приводят Financial Times и другие британские СМИ.

Один из документов от февраля 2001 года описывает встречу Блэра с Диком Чейни, который тогда занимал пост вице-президента США. На встрече британский премьер охарактеризовал Путина как «российского патриота» с «образом мыслей, схожим с бывшим президентом Франции Шарлем де Голлем» (1959–1969 годы). При этом Блэр оговорился, что называть Путина «русским де Голлем» было бы неправильно, отмечает The Guardian.

«Он [Блэр] понимал, что у Путина низкий рейтинг одобрения в США. Но он подумал, что лучше предоставить Путину возможность занять место за столом [лидеров ведущих стран] и побудить его следовать западным взглядам, а также западной экономической модели», — говорится в документе. По мнению Блэра, «наилучшую реакцию» от Путина можно было получить, «если относиться к нему с некоторым уважением, не давая ему оттолкнуть европейских членов НАТО от США».

Путин во время своего первого президентского срока провел несколько встреч с Блэром. Одна из них прошла в декабре 2001 года, лидеры обсуждали вопрос о «придании нового качества отношениям России и НАТО».

В начале 2000-х Путин говорил, что не исключает возможности присоединения России к НАТО. Однако в последние годы отношения российских властей со странами Запада резко ухудшились. В декабре 2021 года Путин заявил, что Москва в 1990-е годы делала все для нормальных отношений с Западом, однако началось расширение НАТО на восток, хотя Североатлантический альянс обещал этого не делать.

24 февраля, объявляя о начале военной операции на Украине, Путин сказал: «Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы. <...> Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины». Осенью текущего года Путин заявил, что Запад «ищет шанс развалить Россию», «искажает историю, насаждает мифы и размывает ценности».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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