В Госдуме и Совфеде усомнились в связи ИГ со взрывом в «Перекрестке»

Находящаяся «на последнем издыхании» запрещенная в России группировка «Исламское государство» готова «ставить свой автограф» под любым терактом ради пиара, считают в Госдуме и Совете Федерации

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) готова «ставить свой автограф» под любым терактом в целях рекламы. Ее последнее заявление о причастности к взрыву в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге нужно тщательно проверять. С такой позицией выступил в субботу, 30 декабря, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции единоросс Адальби Шхагошев.

Парламентарий отметил, что «имидж группировки серьезно пострадал после поражения в Сирии». В этой связи, считает депутат, ИГ «будет пытаться восстановить свой авторитет и присваивать себе даже чужие террористические акты».

«Для воспроизводства боевиков, чтобы привлекать в свои ряды все новых и новых членов, им очень важно будет присваивать авторство за теракты. Это им сейчас необходимо для рекламы. ИГ сейчас готова ставить автограф под любым терактом, который будет происходить где бы то ни было», — сказал Шхагошев (цитата по ТАСС).

Депутат добавил, что для следствия «важно раскрыть это преступление, важно быть максимально точными в своих оценках, чтобы у тех, кто за него ответственен, не было возможности совершить преступления в будущем».

С похожим мнением выступил и другой депутат Госдумы, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Единоросс также считает, что ИГ «на последнем издыхании» пытается напомнить о себе.

«Исламское государство» уже на последнем издыхании пытается еще как-то заявить о себе, и любые теракты, которые могут происходить неважно где, — я думаю, они будут таким образом бравировать — «мы не умерли, мы живы, и мы дадим о себе знать», — заявил журналистам парламентарий (цитата по «РИА Новости»).

Политик выразил уверенность, что исполнитель теракта в конечном итоге будет установлен. «Неважно, кто это будет, главное, что это террорист. Такие граждане <...>, которые занимаются этой деятельностью и которые способствуют им [террористам], должны быть изолированы от общества раз и навсегда», — сказал выборной.

Депутатов из Госдумы в их позиции поддерживают и в Совете Федерации. Так, первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич также назвал заявление ИГ о причастности к теракту в Санкт-Петербурге пиаром.

«Это заявление — чистейшей воды пиар, стремление террористов напомнить о себе. Никаких ячеек, действие которых направлялось бы из единого центра, у ИГ в России не существует», — приводит «РИА Новости» его слова. «Не сомневаюсь, что расследование теракта в Санкт-Петербурге даст ответы на все вопросы относительно его исполнителей и заказчиков», — добавил он.

Накануне запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Заявление об этом появилось на сайте организации SITE Intelligence Group, которая отслеживает информагентства исламистов. Террористы утверждают, что взрыв совершил «отряд безопасности из солдат халифата», цитирует сообщение исламистов SITE.

Взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел вечером 27 декабря. В результате взрыва всего пострадали 18 человек, погибших нет. Как установило следствие, сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в камеру хранения в магазине. СКР по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье о «покушении​ на убийство двух и более лиц». При этом ведомство подчеркнуло, что следствие рассматривае​т все версии произошедшего. День спустя президент Владимир Путин заявил, что взрыв в Петербурге был терактом.