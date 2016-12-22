Антонов рассказал о сохраняющемся желании Трампа поладить с Москвой

Судя по содержанию разговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом, у последнего сохраняется желание наладить отношения с Москвой, заявил посол России в США Анатолий Антонов

Анатолий Антонов (Фото: ZUMA Press / Global Look Press)

Посол России в США Анатолий Антонов высказал мнение, что президент США Дональд Трамп сохраняет желание наладить отношения с Москвой. Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVi.

«Исходя из содержания разговоров между российским президентом и американским президентом, я делаю для себя вывод о том, что от желания наладить [отношения] или поладить с Российской Федерацией Дональд Трамп не отказался», — сказал Антонов (цитата по ТАСС).​

Он рассказал, что в России не ставят под сомнение желание Трампа наладить отношения, однако «есть конкретные действия нынешней [американской] администрации», которые осложняют отношения двух стран.

Антонов отметил, что Москва готова к восстановлению отношений с Вашингтоном, несмотря на новую ​Стратегию национальной безопасности США, в которой Россия и Китаю называются соперниками США. Дипломат рассказал, что концепцию «внимательно изучали» и, вероятно, будем еще «под лупой рассматривать все слова, все выражения, которые там есть».

«Я могу сказать лишь первое впечатление — эта концепция вызывает сожаление, сожаление в контексте российско-американских отношений. Мы видим многие ущербные моменты в этой концепции», — сказал Антонов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле главными разочарованиями 2017 года считают отношения Москвы и Вашингтона и реализацию минских договоренностей (представитель президента Владислав Сурков регулярно проводит переговоры с спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером по ситуации на востоке Украины).

«Конечно, такая ситуация и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, не может не вызывать сожаление», — сказал Песков. Отношения Москвы и Вашингтона испортились, после того​ как экс-президент США Барак Обама принял решение о высылке российских дипломатов в конце декабря прошлого года. В Москве рассчитывали, что с приходом Трампа ситуация изменится, однако этого не произошло. Более того, в августе Трамп подписал новый закон о санкциях против России.