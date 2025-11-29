FT написала о выборе Украины «плохо сейчас или, может, хуже потом»
Любое решение Украины по мирному плану может сводиться к тому, что «сейчас все плохо, а потом, возможно, будет еще хуже», пишет Financial Times.
Без надежных гарантий безопасности и поддержки со стороны Запада перспектива устойчивого мира остается туманной. Однако надежды Киева на поддержку со стороны Запада становятся все более призрачными — у США и Европы нет единой воли или возможностей гарантировать будущую безопасность Украины.
Украина фактически стоит перед выбором между «горьким компромиссом» и продолжением борьбы, которая может привести к еще худшим последствиям.
Положение Киева авторы материала сравнили с парадоксом из романа Джозефа Хеллера, опубликованного в 1961 году, «Уловка-22». Речь идет о ситуации, где всякий, кто заявляет о себе, что он сумасшедший, с целью освободиться от военной обязанности, тем самым доказывает, что он не сумасшедший, так как такое заявление само говорит о здравомыслии.
Так и уступка Украиной территорий наверняка спровоцирует слухи об «ударе в спину» среди офицеров, что подорвет доверие к гражданскому руководству Украины, говорится в материале.
Материал дополняется
