Военная операция на Украине
0

WSJ рассказала о ключевом сдвиге в боях на Украине в 2025 году

Сюжет
Военная операция на Украине
Больше всего в ВСУ обеспокоены тем, что российские дальнобойные дроны могут атаковать линии снабжения в Покровске, пишет WSJ. По версии газеты, усовершенствованная тактика БПЛА — ключевой сдвиг в боевых действиях за 2025 год
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Российская армия продолжает атаковать пути снабжения ВСУ, которые находятся в удалении от линии фронта, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военнослужащих и военных аналитиков. Газета называет эту тактику ведения боя «самым важным сдвигом в войне» за 2025 год.

В качестве примера WSJ описывает ситуацию, когда российский беспилотник атаковал внедорожник Nissan Pathfinder с украинскими военными в 32 км от линии фронта. Газета отмечает, что долгое время ВСУ удавалось обеспечивать преимущество за счет боевых беспилотников, но этой осенью российские войска применили усовершенствованную тактику и начали наносить удары по путям снабжения ВСУ.

Больше всего в ВСУ обеспокоены тем, что российские дальнобойные беспилотники могут атаковать их линии снабжения в Покровске с расстояния до 64 км, пишет газета. Офицер 68-й егерской бригады, участвующей в боях за город, рассказал WSJ, что украинские военные вынуждены проходить последние 16 км до фронта пешком, поскольку дороги стали слишком опасны для техники.

Покровск — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Город расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины.

В конце октября 2025 года начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил, что группировка войск «Центр» завершила окружение сил ВСУ в районе Покровска. 

NYT узнала о беспокойстве военных США из-за активности дронов на Украине
Политика
Фото:Reuters

Изменение тактического баланса может повлиять не только на способность Украины удержать боевые позиции в 2026 году, но и ослабляет дипломатические позиции страны, резюмирует WSJ. Американский президент Дональд Трамп говорил, что Украине придется согласиться на предложенный США мирный план или «продолжать борьбу», «теряя земли».

Президент России Владимир Путин отмечал, что именно дроны являются одним из важных факторов боевого успеха российской армии. По его словам, в 2024 году Вооруженные силы России получили более 1,5 млн беспилотников разных типов, ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов.

Теги
ВСУ дроны Россия Украина
