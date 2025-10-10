NYT узнала о беспокойстве военных США из-за активности дронов на Украине

Фото: Reuters

Активное применение беспилотников в зоне боевых действий на Украине вызывает серьезные опасения у представителей Вооруженных сил США, пишет The New York Times, поговорившее с американскими армейскими чиновниками.

Дроны стали ключевым элементом современных вооруженных конфликтов, и армия США всерьез обеспокоена их распространением, отмечает NYT. Учения на базе в Германии показали, что дроны могут радикально изменить тактику боевых действий. Во время учений бригада из 3,5 тыс. военных использовала около 150 беспилотников и десятки барражирующих боеприпасов.

Как пишет издание, до последнего времени эксперты в области обороны предполагали, что новые беспилотные технологии позволят армии США обнаруживать и уничтожать врага на расстоянии, сокращая длительность военных конфликтов и снижая их риски. Но на Украине «все оказалось наоборот» — беспилотники не снижают, а повышают риски.

Также руководству американской армии пришлось признать, что некоторое дорогостоящее оружие просто неэффективно в борьбе с дронами. В частности, генерал армии США Рэнди Алан Джордж в разговоре с NYT раскритиковал применение гусеничной бронемашины M10 Booker. Газета напоминает, что армия США потратила более миллиарда долларов на ее разработку, но в этом году решила отказаться от работ по программе, поскольку бронемашину «слишком легко уничтожить с помощью дрона-камикадзе стоимостью $500 или $1000».

Кроме того, отмечает издание, даже тренировки с беспилотниками «в условиях холода, тумана и снега» изматывают военных, в том числе психологически. «Не думаю, что армия США до конца осознала, что дроны означают на поле боя <...> Мы точно не сталкивались с психологическим воздействием, которое оказывает машина, постоянно следящая за вами и нацеленная на ваше уничтожение», — сказал генерал-лейтенант армии США в отставке Дэвид Барно, который с 2003 по 2005 год был командующим Объединенными силами Афганистана.