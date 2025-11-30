 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Reuters рассказал, как Венесуэла может ответить на вторжение США

Венесуэла может устроить партизанское сопротивление или вызвать хаос в Каракасе в случае атаки США, сообщает Reuters. США усилили военное присутствие в регионе под предлогом борьбы с наркоторговлей

В случае прямой атаки США Венесуэла может выбрать один из двух вариантов стратегии для самозащиты, пишет Reuters со ссылкой на источники и документы.

Reuters отмечает, что сейчас в Венесуэле «рядовые солдаты зарабатывают всего $100 в месяц в местной валюте, что, по данным исследований, составляет примерно пятую часть от того, что необходимо среднестатистической семье для удовлетворения основных потребностей». Это угрожает дезертирством военных во время конфликта.

В этих условиях для Венесуэлы доступны несколько стратегий. Первый — организовать партизанское сопротивление, высокопоставленные чиновники называют его «длительным сопротивлением». В этом случае небольшие воинские подразделения начнут устраивать «акты саботажа и другие партизанские действия». В случае нападения военным приказано рассредоточиться и укрыться в различных местах, сообщил один из источников агентства.

Второй вариант, предусмотренный на случай воздушной или наземной атаки США, называется «анархизация». Он предусматривает использование разведывательных служб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков в столице Каракасе и «превращения Венесуэлы в неуправляемую страну».

WSJ узнала условие Трампа для применения силы к Венесуэле
Политика

США в последние несколько месяцев стягивали в Карибское море значительные силы. В этом месяце численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка войск США на Карибах за несколько десятилетий.

29 ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и близ нее. В МИД Венесуэлы назвали это «враждебным актом», нарушающим принципы международного права и устав ООН.

Свои действия США объясняют борьбой с наркоторговлей, но, как писала FT, масштаб операции вызывает сомнения в истинных целях операции и породил предположения, что Вашингтон может готовиться к свержению власти в Венесуэле. Reuters со ссылкой на американских чиновников также писал, что Вашингтон рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера. При этом, по информации The New York Times, венесуэльский лидер Николас Мадуро предлагал США свою отставку в течение двух-трех лет, но американская сторона отказалась, требуя немедленного ухода.

В конце ноября Мадуро призвал ВВС Венесуэлы быть готовыми защищать страну. По его словам, 82% венесуэльцев готовы к обороне «с оружием в руках».

При этом вооруженные силы Венесуэлы сталкиваются с рядом проблем, включая плохое состояние вооружения, нехватку подготовки и дезертирство, заявил ранее экс-посол США в Венесуэле Джеймс Стори, который руководил дипмиссией с 2018 по 2023 год.

В 2025 году составители рейтинга военной мощи Global Firepower поместили Венесуэлу на 50-е место из 160 стран (в том числе седьмое среди стран Латинской Америки).

Кремль заявлял о желании, чтобы противоречия между США и Венесуэлой оставались в мирном русле.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Венесуэла США вторжение Николас Мадуро
