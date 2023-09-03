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Киев лишил Коломойского гражданства Украины и допустил его выдачу США

Офис Зеленского: олигарх Коломойский лишен гражданства Украины, его могут выдать США
Коломойский лишен гражданства Украины, его выдадут США, если поступит такой запрос. ФБР ведет против него расследование по делу об отмывании средств. На Украине Коломойского арестовали до конца октября
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters)

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский является гражданином Израиля и Кипра, а не Украины, свидетельствуют материалы дела против него. Об этом написал советник руководителя офиса президента Сергей Лещенко в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Это разрушает популярный лживый нарратив о том, что Коломойского не лишили гражданства Украины и якобы не выдадут в США», — написал советник, уточнив, что пока запрос о его выдаче не поступал, но если он появится, то его одобрят.

При этом издание «Страна.ua» отмечает, что во время заседания суда 2 сентября судья назвал Коломойского гражданином Украины.

Дело против Коломойского заведено по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и отмывании «имущества, полученного преступным путем» (ст. 209 УК Украины). Предельное наказание по каждой из статей — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие полагает, что бизнесмен в 2013–2020 годах легализовал более 500 млн грн ($13,7 млн), выведя их за границу через подконтрольные банки. Его арестовали до конца октября. Защита Коломойского передала, что тот не согласен с обвинениями.

Состояние Коломойского — $1 млрд, оценивает американская редакция Forbes, а украинская редакция — в $850 млн. Он был основателем национализированного Приватбанка и крупнейшим акционером нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта», нефтегазовой «Укрнафты», которые тоже были национализированы. В 2014–2015 годах Коломойский был губернатором Днепропетровской области.

Уголовное дело против Коломойского заведено и в России. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении более 800 тыс. т нефти.

США считают Коломойского коррупционером. Вашингтон считает, что тот «замешан в коррупционных действиях, которые подрывали верховенство закона и веру украинского общества в демократические институты и общественные процессы своего правительства, в том числе использовал свое политическое влияние и официальную власть для своей личной выгоды». ФБР ведет против него расследование по обвинению в отмывании денег.

Данные о лишении Коломойского гражданства ходили с прошлого лета, тогда «Украинская правда» и УНН со ссылкой на источники сообщали, что соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским. Однако официального подтверждения этого не было, подобные указы не подлежат публикации, так как содержат личные сведения людей.

Наличие гражданства Кипра и Израиля бизнесмен подтверждал еще в 2014 году. Тогда он, будучи губернатором, пояснил, что «закон запрещает двойное гражданство, а тройное — нет».

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Игорь Коломойский гражданство Украины Украина США экстрадиция ФБР
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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