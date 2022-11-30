Минск обвинил Запад в подготовке националистов для захвата власти

По мнению Минобороны Белоруссии, воюющие на Украине белорусские добровольцы могут готовиться к силовому свержению власти в Минске

Виктор Хренин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что на Украине ведется подготовка вооруженных формирований националистов, которые могут быть использованы для захвата власти в Минске.

«Запад ведет в Украине подготовку националистических воинских формирований типа батальона Калиновского, полка «Погоня», которые получают там опыт реальных боевых действий и могут быть использованы против нашей страны с целью силового захвата власти в Беларуси», — заявил Хренин в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

Так называемый полк Кастуся Калиновского (ранее — батальон) был сформирован на Украине в феврале. Он назван в честь революционера, участвовавшего в польском восстании 1863 года. В его составе воюют добровольцы из Белоруссии. В июле МВД ЛНР сообщало о захвате диверсионно-разведывательной группы подразделения, входящего в полк Калиновского в районе Лисичанска.

Упомянутый Хрениным полк «Погоня» — это отряд белорусских добровольцев, участвовавших в военных действиях на востоке Украины с 2014 года. В сентябре 2016 года отряд объявил о прекращении участия в боевых действиях.