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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Путин поручил в следующем году провести индексацию зарплат бюджетников

Путин: в январе нужно провести индексацию зарплат бюджетников
Зарплаты бюджетников будут повышены в соответствии с майскими указами 2012 года. При этом в прошлом году индексация зарплат бюджетников не проводилась
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023 года. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

«В текущем году мы столкнулись с инфляцией, которая известна всем. Цены заметно выросли и <…> зарплата по экономике в целом тоже хотя бы номинально, но прибавляется. Поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам, тем, которые нуждаются действительно в этой помощи», — сказал президент (цитата по ТАСС). Путин также напомнил об ориентирах по зарплатам бюджетников, заложенных в майские указы 2012 года.

Указы, среди прочего, предусматривают, что к 2018 году размер реальной заработной платы должен был вырасти в 1,4–1,5 раза, а средняя зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должна была дойти до 200% от средней зарплаты в регионе. Однако к концу 2018 года уровня зарплат по всем положениям майского указа смогли достичь только 16 регионов. В остальных субъектах указ формально был не выполнен хотя бы по одному показателю.

В прошлом году глава Минтруда Антон Котяков обещал, что указы будут выполнены до конца года, однако в 2021 году индексация зарплат бюджетников не проводилась. Ранее приостановка индексации зарплат чиновников применялась в 2014, 2015 и 2016 годах на фоне кризиса и нехватки денег в бюджете. Нерегулярно проводится индексация зарплат у категорий бюджетников, оказавшихся за пределами майских указов.

В июле Минфин предложил направить на индексацию зарплат бюджетников 1,006 трлн руб. Сумма рассчитана на три года. Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023–2025 годы, с которым ознакомился РБК.

Так, согласно методики, в 2023 году за счет индексации оклады бюджетников вырастут на 104,7 млрд руб., в 2024 году — на 359 млрд руб., а в 2025 году — на 541,7 млрд руб. Наибольшее количество средств выделят сотрудникам военной сферы — их зарплаты проиндексируют в сумме на 547 млрд руб. Далее по размеру ассигнований на индексацию оказались работники федеральных государственных учреждений — им планируется выделить 280 млрд руб. за три года. Зарплаты гражданских госслужащих увеличат на 120 млрд руб., судей — на 27,8 млрд руб., а прокуроров — на 22,3 млрд руб.

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бюджетники индексация

Владимир Путин

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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