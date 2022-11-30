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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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МИД назвал условия для переговоров с США по стратегической стабильности

МИД: для переговоров по стратстабильности необходима готовность США «говорить на равных»
Переговоры о продлении СНВ-3 должны были состояться в конце ноября, однако Россия перенесла их «на более поздний срок». В МИДе пояснили, что для «реального диалога» США должны говорить с Россией на равных и уважать ее интересы

Реальный диалог с США по стратегической стабильности возможен при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и отказе пересекать «красные линии» Москвы в сфере безопасности, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«В принципиальном плане мы от диалога никогда не отказывались. Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны. Для этого необходимо «дозревание» США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши «красные линии» в области безопасности», — сказал Ермаков.

После Карибского кризиса СССР и США начали вести диалог о ядерном сдерживании и заключать соответствующие соглашения. В частности, в мае 1972 года крупнейшие ядерные державы заключили временное соглашение о мерах ограничения стратегического наступательного вооружения, получившее название ОСВ-1.

В ходе дальнейших переговоров и развала СССР договор ОСВ расширился и стал называться Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В своей последней версии — третьей, — СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021-м Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору СНВ-3, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Россия и США должны были проводить инспекции на объектах друг друга, но в 2020 году стороны заморозили эту деятельность из-за пандемии.

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В начале августа Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по СНВ свои объекты. МИД назвал такой шаг вынужденной мерой из-за стремления США добиться перезапуска инспекционной деятельности без учета современных реалий — односторонних преимуществ для США и фактического лишения России права проводить инспекции на американской территории из-за санкций.

Заседание двусторонней консультативной комиссии Россия — США по СНВ-3 было запланировано на конец ноября — начало декабря в Каире, заявляли в начале месяца в МИД России. В числе одной из тем в повестке встречи заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков называл возобновление инспекций в рамках договора.

28 ноября в американском посольстве в Москве «Коммерсанту» сообщили, что переговоры, которые должны были состояться с 29 ноября по 6 декабря в Каире, отложены российской стороной. Там указали, что Москва пообещала предложить новые даты. Перенос консультаций подтвердили в МИД России. «Мероприятие переносится на более поздний срок», — сказали в ведомстве.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
СНВ ядерное оружие МИД США
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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