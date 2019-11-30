CNN узнал о возможности Киева начать выгодные Трампу расследования

Таким образом Киев хочет расположить к себе президента США, поскольку признает зависимость от Штатов в плане помощи в сфере безопасности и рассчитывает на еще большую поддержку, сообщает телеканал

Дональд Трамп (Фото: Patrick Semansky / AP)

Власти Украины все еще могут объявить о расследованиях, которые будут политически выгодны президенту США Дональду Трампу, в том числе в ситуации с импичментом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники, которые знакомы с позицией украинской стороны.

Украинские чиновники обсуждают такую возможность для улучшения отношения Трампа к своей стране, утверждают собеседники. По их словам, украинцы не только осознают свою зависимость от США в плане помощи в сфере безопасности, но и ищут большей поддержки. Однако, по словам источников, они не знают, с кем могут работать и кому доверять, чтобы убедительно донести свое мнение до Трампа.

Многие из американских чиновников, которые занимаются отношениями между США и Украиной, теперь вовлечены в процедуру импичмента, и теперь украинцы считают, что они потеряли «доверие Трампа», указывает CNN.

О каких потенциальных расследованиях идет речь и когда о них может быть объявлено, источники CNN не сообщили. Но, как утверждают собеседники, украинские чиновники признали, что любые потенциальные расследования должны затрагивать «текущие проблемы, а не только проблемы прошлого».