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Политика ,  
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CNN узнал о возможности Киева начать выгодные Трампу расследования
Таким образом Киев хочет расположить к себе президента США, поскольку признает зависимость от Штатов в плане помощи в сфере безопасности и рассчитывает на еще большую поддержку, сообщает телеканал
Дональд Трамп (Фото: Patrick Semansky / AP)

Власти Украины все еще могут объявить о расследованиях, которые будут политически выгодны президенту США Дональду Трампу, в том числе в ситуации с импичментом. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники, которые знакомы с позицией украинской стороны.

Украинские чиновники обсуждают такую возможность для улучшения отношения Трампа к своей стране, утверждают собеседники. По их словам, украинцы не только осознают свою зависимость от США в плане помощи в сфере безопасности, но и ищут большей поддержки. Однако, по словам источников, они не знают, с кем могут работать и кому доверять, чтобы убедительно донести свое мнение до Трампа.

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Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Многие из американских чиновников, которые занимаются отношениями между США и Украиной, теперь вовлечены в процедуру импичмента, и теперь украинцы считают, что они потеряли «доверие Трампа», указывает CNN.

О каких потенциальных расследованиях идет речь и когда о них может быть объявлено, источники CNN не сообщили. Но, как утверждают собеседники, украинские чиновники признали, что любые потенциальные расследования должны затрагивать «текущие проблемы, а не только проблемы прошлого».

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Завершилась первая фаза слушаний об импичменте Трампа. Что важно знать

Палата представителей США начала процедуру импичмента в отношении Трампа в конце сентября. Поводом к этому стал телефонный разговор американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся в июле этого года. Из расшифровки переговоров стало известно, что Трамп говорил с Зеленским о расследовании в отношении Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена, который готовится стать соперником Трампа на следующих выборах президента США.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина
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