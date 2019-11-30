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Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту

Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту. Текст письма опубликован на сайте комитета.

«Пожалуйста, предоставьте комитету уведомление о том, будет ли ваш адвокат принимать участие (в слушаниях. — РБК), <...> не позднее 17:00 6 декабря 2019 года (01:00 мск 7 декабря)», — говорится в письме.

Во вторник Надлер уже направлял письмо Трампу. В нем он сообщил, что слушания пройдут 4 декабря и попросил прислать ответ о готовности принять в них участие не позднее 1 декабря. При этом в первом письме говорилось об участии в слушаниях не только адвоката, но и самого Трампа. Однако в новом упоминается лишь правозащитник главы государства.

«Хотя мы и приглашаем вас на эти слушания, тем не менее мы напоминаем вам, что если вы продолжите отказывать нам в предоставлении свидетелей и документов <...> то председатель имеет право применить соответствующие меры», — говорилось в первом письме.

В расписании комитета по судебным вопросам нижней палаты конгресса указывается, что слушания под названием «Конституционные основания для импичмента президенту» назначены на 10:00 по Восточному времени США (18:00 мск) 4 декабря. О переносе слушаний на другую дату ни СМИ, ни пресс-служба комитета пока не сообщали.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, слушания, импичмент
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