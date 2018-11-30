В Белом доме опровергли планы Трампа переговорить с Путиным на G20

В Белом доме опровергли планы Трампа переговорить с Путиным на G20

Белый дом и Кремль разошлись в оценках относительно перспектив возможной беседы Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках саммита G20. В Вашингтоне уверяют, что у американского президента таких планов нет

Владимир Путин и Дональд Трамп (слева направо) (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил журналистам в пятницу, что у президента США Дональда Трампа нет планов «встретиться на ногах» с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита G20, который открылся в пятницу в столице Аргентины. Об этом сообщают Reuters и издание Politico.

«Нет планов встречи «на ногах», — сказал собеседник в ответ на просьбу прокомментировать заявления российской стороны.

В пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин во время саммита G20 проведет встречу «на ногах» со своим американским коллегой. Пресс-секретарь отмечал, что отмена встречи с Трампом означает, что у Путина появится «пара дополнительных часов» в программе для встреч во время саммита. Тогда же пресс-секретарь отмечал, что пока в Кремле не определились с заменой отмененной встречи.

В рамках G20 должна была состояться полноформатная встреча лидеров США и России. Однако американский президент отменил ее из-за инцидента с украинскими и российскими кораблями, произошедшего 25 ноября в районе Керченского пролива.