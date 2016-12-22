Госпогранслужба разъяснила условия допуска россиян на Украину

На фоне конфликта в Керченском проливе власти Украины ввели запрет на въезд в страну для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Но для некоторых категорий российских граждан Киев сделал исключение

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Спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил, что определены исключения из запрета на въезд в страну для мужчин — граждан России в возрасте от 16 до 60 лет, который был введен после конфликта в Керченском проливе, сообщает телеканал «112».

В частности, речь идет о гражданах, имеющих на Украине дипломатический статус, а также тех, кто является «обслуживающим персоналом для транспорта». Помимо этого, власти Украины будут пускать россиян, у которых есть документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание на Украине, или которые совершают поездку гуманитарного характера. «Это, возможно, смерть или болезнь близких родственников», — уточнил Демченко.

Он также добавил, что помимо этих случаев исключения могут приниматься в каждом конкретном случае после беседы с пограничниками. «Интервьюирование — это дополнительный контроль. В каждом отдельном случае может приниматься исключение-решение», — сказал спикер ведомства.

Демченко также пояснил, что запрет на въезд для мужчин в возрасте от 16 до 60 лет введен из-за того, что именно эта категория «представляет особый риск» для «создания определенных очагов, которые могут нести в будущем дестабилизационные мероприятия, направленные на подрыв интересов Украины».

В пятницу, 30 ноября, Украина ограничила въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. ГПСУ объясняла, что запрет введен в рамках объявленного в стране режима военного положения. Военное положение, в свою очередь, было введено после инцидента в Керченском проливе.

В конце прошлой недели три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российских пограничников. В итоге российская сторона, применив оружие, задержала суда. Киев обвинил Москву в агрессивных действиях, указывая на то, что украинская сторона предупреждала Россию о своих действиях. Москва называет действия Киева провокацией. Все задержанные украинские военнослужащие были отправлены в Симферополь, там они были арестованы, а затем переведены в московское СИЗО «Лефортово».