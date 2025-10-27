Минобороны сообщило о продолжении уничтожения окруженных частей ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают ликвидацию окруженных в Купянске и Красноармейске группировок ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны. По данным ведомства, в этих городах в течение дня были уничтожены в общей сложности около 100 украинских военнослужащих и не менее 11 единиц техники.

В Минобороны отметили, что в Купянске формирования ВСУ четыре раза пытались переправиться на правый берег реки Оскол, используя разрушенные переправы в районе Петровки. Все попытки были пресечены артиллерией и БПЛА, в результате ВСУ потеряли «до 50 военнослужащих, шесть единиц военной техники, в том числе два бронеавтомобиля «Хамви».

Потери украинских сил в Красноармейске в течение дня составили свыше 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

«В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала», — добавили в пресс-службе.

Красноармейск (украинское название — Покровск) — важный узел материально-технического снабжения украинской группировки в ДНР. Расположен в 66 км к северо-западу от Донецка, неподалеку от административной границы Днепропетровской области Украины. Купянск — город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР. К югу от Купянска, ниже по течению реки Оскол, находится крупное русловое водохранилище.

26 октября 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил во время доклада президенту России, что группировка российских войск «Центр» завершила окружение формирований ВСУ в Красноармейске и Димитрове, а группировка «Запад» взяла в кольцо Купянск и установила контроль над всеми переправами через реку Оскол.