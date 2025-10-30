 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

На подлете к Москве сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Средства ПВО Минобороны сбили дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее о перехвате трех беспилотников на подлете к Москве мэр столицы сообщил вечером 28 октября.

Материал дополняется

Персоны
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
