На подлете к Москве сбили беспилотник
Средства ПВО Минобороны сбили дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.
Ранее о перехвате трех беспилотников на подлете к Москве мэр столицы сообщил вечером 28 октября.
Материал дополняется
