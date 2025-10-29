Собянин: на подлете к Москве сбит четвертый за ночь беспилотник

На подлете к столице сбит еще один дрон, сообщил мэр. В аэропорту Шереметьево в течение около 40 минут действовали ограничения на полеты

На подлете к Москве сбит еще один беспилотник, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Это четвертый дрон, уничтоженный за ночь на подлете к столице.

В 01:38 Собянин сообщил об одном сбитом БПЛА. Через несколько минут он уточнил, что отбита атака еще двух дронов.

Представитель Росавиации Артем Кореняко в 02:34 написал о приостановке приема и отправки рейсов в аэропорту Шереметьево. В 03:09 он уточнил, что ограничения отменены. На запасной аэродром «ушел» один самолет.