На подлете к Москве сбит четвертый за ночь беспилотник
На подлете к Москве сбит еще один беспилотник, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Это четвертый дрон, уничтоженный за ночь на подлете к столице.
В 01:38 Собянин сообщил об одном сбитом БПЛА. Через несколько минут он уточнил, что отбита атака еще двух дронов.
Представитель Росавиации Артем Кореняко в 02:34 написал о приостановке приема и отправки рейсов в аэропорту Шереметьево. В 03:09 он уточнил, что ограничения отменены. На запасной аэродром «ушел» один самолет.
