АP узнал о просьбе к военным взорвать ради Трампа настоящие бомбы
Белый дом призвал Военно-морские силы США (ВМС) использовать настоящие бомбы вместо муляжей на учениях по их применению в начале октября, в присутствии президента страны Дональда Трампа. Об этом агентству Associated Press рассказали два источника.
По словам собеседников агентства, администрация Трампа настаивала на сбросе авиабомб весом 2000 фунтов (907 кг) в ходе мероприятий, посвященных 250-летию ВМС США, так как главе государства «нужно было увидеть взрывы», а не просто «большой всплеск».
Еще один источник подтвердил изданию, что изначально ВМС планировали использовать муляжи. При этом он не стал уточнять, почему военные решили использовать настоящие бомбы.
В Белом доме заявили, что никакие изменения в план мероприятий не вносились. По словам заместителя пресс-секретаря администрации президента Анны Келли, организаторы сразу хотели использовать настоящие боеприпасы, «как это обычно бывает на учениях». В ВМС США не стали комментировать ситуацию.
Ранее The New York Times сообщила, что в ходе показательной стрельбы по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне 18 октября один из выпущенных боевых снарядов преждевременно разорвался над трассой Interstate 5. В этот момент по дороге проезжали патрульные, сопровождавшие до того вице-президента США Джей Ди Вэнса. Осколки снаряда повредили мотоцикл из охраны Вэнса и автомобиль дорожного патруля, никто не пострадал.
После этого 27 членов делегации конгресса Калифорнии и два сенатора штата направили письмо главе Пентагона Питу Хегсету, в котором интересовались, кто принял решение стрелять из боевой артиллерии по автостраде и как власти учитывали риски для безопасности при планировании.
