Бессент сравнил действия Китая в торговой войне с бизнес-моделью Ленина

Глава Минфина США Бессент: Китай пытается нанести ущерб мировой экономике
Сюжет
Торговая война США
По словам главы Минфина США, если Китай собирается замедлить развитие мировой экономики, то сам «пострадает больше всего». Пекин заявлял, что готов «бороться до конца» в торговой войне с Вашингтоном
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Китай в попытке нанести ущерб мировой экономике после решения Пекина ужесточить режим экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов. Он счел действия китайский властей признаком того, экономика КНР слаба и «они хотят потянуть за собой всех остальных».

«Возможно, существует какая-то ленинская бизнес-модель, согласно которой вредить своим клиентам — хорошая идея, но они являются крупнейшим поставщиком в мире», — сказал министр в интервью Financial Times (FT).

Он добавил, что если Китай собирается замедлить развитие мировой экономики, то сам «пострадает больше всего».

По данным источников FT, Вашингтон уже подготовил пакет мер, который может быть реализован в случае, если США и Китай не смогут достичь договоренностей по торговому соглашению. Речь идет в том числе об идее обязать все компании, экспортирующие любое ПО в Китай, получать специальную лицензию. Как отмечает издание, это «может оказать существенное влияние на китайскую промышленность».

Говоря о реакции Вашингтона на ограничения экспорта редкоземельных металлов, издание пишет, что официальные лица в США «были застигнуты врасплох» этим. Бессент ранее заявил, что, возможно, Си Цзиньпин не знал о планах китайских властей принять такое решение. Источник FT поясняет, что между правительственными учреждениями в Пекине идет борьба, которая повлияла на переговоры США и Китая. По словам собеседника издания, более жесткую линию занимают именно Министерство торговли, а также Министерство безопасности Китая.

Китай объявил об усилении экспортного контроля в отношении ряда редкоземельных металлов в начале октября, страна является их основным поставщиком с долей на мировом рынке на уровне около 70%. Как писал Bloomberg, действия Пекина являются стремлением усилить позицию Китая на переговорах перед ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Южной Корее в конце октября.

После решения Китая по экспорту редкоземельных металлов Трамп анонсировал введение 100-процентных пошлин в отношении китайских товаров сверх уже той ставки, которая действует сейчас (30%, в свою очередь, Пекин применяет встречные 10-процентные пошлины).

Позиция КНР по поводу торговой войны с США остается неизменной, сообщали ранее в Министерстве коммерции страны. «Если вы хотите бороться, мы будем бороться до конца; если вы хотите вести переговоры, наши двери остаются открытыми», — указывал представитель ведомства. Он также отмечал, что Вашингтон не может одновременно призывать к диалогу и угрожать Пекину новыми мерами.

Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Скотт Бессент Минфин США Редкоземельные металлы Китай пошлины
