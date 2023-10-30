Time узнал о перемене стратегии Киева и «встрясках» в команде Зеленского

На Украине уволят «как минимум одного министра и старшего генерала», отвечающего за контрнаступление, и внесут изменения в военную стратегию. Путин назвал контрнаступление ВСУ провалом

Владимир Зеленский (Фото: Juan Medina / Getty Images)

Военная стратегия Украины серьезно изменится до наступления зимы, также в ближайшее время стоит ожидать серьезных «встрясок» в команде президента Владимира Зеленского, пишет журнал Time со ссылкой на неназванных помощников и советников главы государства.

По словам собеседников, нужно будет уволить как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, из-за «медленного продвижения Украины на фронте» (российские власти с начала лета не раз заявляли об отражении атак и провале попыток наступления ВСУ).

«Мы не движемся вперед», — сказал один из источников. Он утверждает, что некоторые командиры на передовой начали отказываться исполнять приказы о наступлении, даже если они исходили непосредственно из офиса президента: «Они просто хотят сидеть в окопах и держать оборону. Но так мы не сможем победить».

Журналист Time передал эти слова одному из высокопоставленных военных (его имя также не приводится), и тот сказал в ответ, что у некоторых командиров практически нет выбора и они не могут не подчиняться приказам сверху.

В статье автор также описывает последний визит Зеленского в США в конце сентября, когда тот выступал перед конгрессом и общался с руководством страны, встречался с президентом Джо Байденом, главой Пентагона Ллойдом Остином и другими высокопоставленными чиновниками. Президент Украины в беседе с журналистом признался, что тогда чувствовал себя истощенным, не только из-за продолжающихся военных действий, но и постоянной необходимости объяснять союзникам, что страна нуждается в их помощи, чтобы победить. «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто», — сказал Зеленский, добавив, что требуется много энергии, чтобы вселить эту веру в союзников, которые ощущают «усталость» от темы вооруженного конфликта.

По словам источников из окружения Зеленского, президент был зол после визита в США и чувствовал себя преданным западными союзниками, которые «оставили его без средств для победы [в боевых действиях], а только со средствами для выживания».

США и другие западные страны заверяли, что будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется. В октябре Байден запросил у конгресса $106 млрд, в том числе на помощь Украине и Израилю, который с начала октября ведет войну с исламистским движением ХАМАС. Президент отмечал, что США способны помогать обоим государствам сразу.

Россия осуждает оказание военной помощи Украине. В Кремле говорили, что поставки техники и боеприпасов только затянут конфликт, но не помешают российской армии достичь своих целей.