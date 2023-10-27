Производители оружия в США оценили прибыль от конфликта на Украине

Lockheed, General Dynamics и RTX уже заявили, что их финансовые результаты превзошли все ожидания, и производители ожидают, что конфликт на Украине и война Израиля с ХАМАС только подтолкнут спрос в краткосрочной перспективе

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Военные заказы на нужды Украины начинают увеличивать доходы крупных оборонных подрядчиков США, сообщает Reuters.

Американские компании, такие как Lockheed Martin и General Dynamics, ожидают, что существующие заказы на сотни тысяч артиллерийских снарядов и сотни ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также рост заказов на бронетехнику в ближайшие месяцы повысят их финансовые показатели в предстоящих кварталах.

Lockheed, General Dynamics и RTX за последние несколько дней уже опубликовали данные о финансовых результатах, которые превзошли все ожидания, и производители ожидают, что как конфликт на Украине, так и война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС только подтолкнут спрос в краткосрочной перспективе.

«Мы очень быстро перешли от [производства] 14 000 [артиллерийских] снарядов в месяц до 20 000. Мы работаем с опережением графика, чтобы увеличить производственную мощность до 85 000 и даже 100 000 снарядов в месяц», — сказал финансовый директор General Dynamics Джейсон Эйкен во время телефонного разговора с аналитиками Уолл-стрит в среду. «И я думаю, что ситуация в Израиле только усилит давление на спрос», — считает он.

Подразделение боевых систем General Dynamics, которое производит бронетехнику, танки и артиллерию, применяемые Украиной, увеличило выручку почти на 25% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Компания RTX, которая выпускает ракеты AMRAAM, также используемые Украиной, сообщила в разговоре с аналитиками Уолл-стрит, что после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года получила заказы на $3 млрд, связанные с помощью Киеву и пополнением запасов США. RTX ожидает увеличения заказов.

Продажи Northrop Grumman в третьем квартале выросли на 6% на фоне высокого спроса на боеприпасы и ракетные двигатели, используемые в реактивных системах залпового огня GMLRS.

Прибыль фиксируют и производители оружия за пределами США. Шведский производитель Saab повысил прогноз продаж на весь год на фоне высокого спроса. Немецкая компания Rheinmetall сообщила о росте прибыли в третьем квартале.

В октябре президент США Джо Байден запросил у конгресса $106 млрд, в том числе на помощь Израилю и Украине. На нужды Киева он попросил выделить $61,4 млрд, а для Израиля — $14,3 млрд. Часть заказов Байден пообещал направить компаниям, которые восполняют производство американского оружия, отправляемого за рубеж.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $150 млн, в него войдут в том числе средства ПВО.

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что администрация Байдена намерена получить в конгрессе поддержку выделения пакета помощи в размере более $2 млрд для Украины и Израиля. Президент отмечал, что США способны помогать обоим государствам сразу.

Россия осуждает поставки оружия на Украину. В Кремле заявляют, что это только затянет конфликт, но не изменит его исхода.