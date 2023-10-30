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Посол рассказал о вывозе пассажиров из Израиля из аэропорта Махачкалы

Посол Бен Цви: пассажиров рейса из Тель-Авива в Махачкалу вывезли
Пассажиры рейса, прибывшего из Израиля в Махачкалу во время беспорядков, не пострадали, сообщил израильский посол. Беспорядки в аэропорту накануне устроили из-за борта из Тель-Авива, Кремль объяснил их вмешательством извне
Бен Цви
Бен Цви (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

На борту самолета, прибывшего в Дагестан из Тель-Авива, когда в аэропорту Махачкалы начались беспорядки, были как люди с двойным гражданством, так и только с израильским или российским, сообщил в интервью RTVI посол Израиля Александр Бен Цви. По его словам, «все они были вывезены».

Посол отметил, что среди пассажиров никто не пострадал, среди них были в том числе дети, которые летали в Израиль на лечение от рака.

«Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось — все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале», — рассказал Бен Цви.

Директор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов ранее говорил, что на борту прибывшего из Израиля самолета в основном были женщины и дети. Один ребенок был на коляске и аппарате искусственной вентиляции легких, он «тоже со всей массой вынужден был скрываться», отметил гендиректор.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа. Участники беспорядков искали пассажиров, прибывших из Тель-Авива. Они проникли в том числе на взлетно-посадочную полосу, Росавиация объявила о закрытии аэропорта (его вновь открыли в 14:00 мск 31 октября). Спустя несколько часов толпу вытеснили. Были задержаны около 60 человек, СК завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Посол рассказал о вывозе пассажиров из Израиля из аэропорта Махачкалы
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В Кремле заявили, что причиной произошедшего стало вмешательство извне, а также анонсировали совещание по этому поводу у президента Владимира Путина, оно пройдет вечером 30 октября. Глава Дагестана Сергей Меликов также возложил вину за попытку дестабилизировать обстановку на «врагов» России за границей и сказал, что ему стыдно из-за случившегося.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Израиль Дагестан Махачкала посол Израиля
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