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Палестино-израильский конфликт ,  
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Министр обороны Германии предупредил об угрозе войны в Европе

Глава Минобороны Германии Писториус предупредил об угрозе войны в Европе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Германия должна быть готова к войне на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнул Борис Писториус
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в Европе существует опасность войны. Об этом он сказал телеканалу ZDF.

Писториус призвал к «новому менталитету» в обществе перед лицом кризисов, подобных тем, что произошли на Ближнем Востоке.

«Нам нужно снова привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны», — считает глава Минобороны. Германия должна быть готова защитить себя, отметил он. «Мы должны быть готовы к войне», — подчеркнул Писториус.

При этом министр заверил, что Германия сделает все возможное, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее осудил нападение палестинской группировки ХАМАС на Израиль и заявил о поддержке страны.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, в свою очередь, не исключил, что война между Израилем и ХАМАС может привести к новым потокам нелегальных мигрантов в Европу.

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На прошлой неделе американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что Европа «движется к гражданской войне». Он ответил на сообщение пользователя, который сделал репост видео женщины в хиджабе, поджигающей французский флаг. «Они здесь не для того, чтобы быть частью французской, немецкой, итальянской или шведской культуры. Они здесь, чтобы заменить вас», — прокомментировал пользователь ролик.

ХАМАС атаковал Израиль 7 октября, после чего страна перешла в состояние войны. Вечером 28 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа борьбы против ХАМАС. По его словам, прошлой ночью сухопутные войска «прошли через ворота Газы, вошли в логово зла». Главными задачами он назвал уничтожение группировки и освобождение заложников.

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Теги
Елена Чернышова
Германия Борис Писториус Ближний Восток Европа война
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