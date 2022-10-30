В Степанакерте прошел митинг за независимость Нагорного Карабаха

В Степанакерте накануне переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана прошел митинг за независимость. Парламент непризнанной республики обратился к России с просьбой продолжить обеспечение безопасности

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30 октября в центре Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), прошел митинг, организованный местными властями. Колонны шли к Площади возрождения с разных сторон, в одной, состоящей в основном из молодежи, несли плакаты «Остановите агрессию Азербайджана», «Арцах никогда не был и не будет не будет часть Азербайджана» и скандировали: «Никол — давачан!» («Никол [Пашинян] — предатель!»)». Некоторые участники были с российскими триколорами, а одна из групп стояла с портретами депутата Госдумы Константина Затулина (несколько дней назад в СМИ появились сообщения, что Затулину, как и главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян, запретили въезд в Армению).

На площади были установлены экраны, и на них во время митинга в прямом эфире транслировалось внеочередное заседание республиканского парламента. Депутаты Национального собрания приняли заявление, в котором обратились к России с просьбой «продолжить выполнение обязательств по обеспечению безопасности» народа Нагорного Карабаха, а также декларировали, что регион никогда не был и никогда не будет в составе Азербайджана. «Любой документ и предложение, ставящие под сомнение суверенитет Арцаха, право на самоопределение и факт его реализации, неприемлемы, поскольку не отражают исторические и правовые реалии», — говорится в документе.

«Национальное собрание подтвердило нашу волю и решимость управлять своей судьбой и защищать Родину. Арцах никогда не был и не будет в составе Азербайджана», — написал в Facebook (компания-владелец соцсети — Meta — признана экстремистской и запрещена в России) глава регионального правительства госминистр Артак Бегларян. По его оценке, на митинг пришли 40 тыс. человек, около трети всего населения НКР.

В ноябре Бегларяна на посту госминистра сменит Рубен Варданян. Он также присутствовал на митинге — но в толпе, выступать не стал.

«Национальное собрание Республики Арцах (самоназвание НКР. — РБК) приняло декларацию, направленную международному сообществу. Суть ее в том, что Арцах никогда не будет частью Азербайджана и любые, любые попытки его включить в состав Азербайджан для нас неприемлемы. И вторая важная особенность [этого документа] в том, что мы высоко оцениваем роль российского миротворческого контингента и роль России в регионе», — завил РБК присутствовавший на митинге глава МИД НКР Давид Баланян,

Некоторые участники митинга в разговоре с корреспондентом РБК сравнили его с событиями февраля 1988 года, когда в Степанакерте прошла протестная акция под лозунгом воссоединения Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР с Арменией, наряду с другими событиями положившая начало движению за независимость Нагорного Карабаха. Спустя неделю после того митинга на внеочередной сессии Совета народных депутатов НКАО было принято решение «О ходатайстве перед Верховными Советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКАО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР».

«В 1988 году мы восстали, чтобы жить свободно. Тогда война была. Мой муж тогда погиб. И вот мы 30 лет живем свободно. Но начали опять нас резать, молодежи не осталось, очень много погибло. Очень много несправедливости увидели, [многие] уехали. Но все равно, видите, сколько народу собралось. И мы все хотим, чтобы мы независимо жили, — говорит Ася Петросян, 70 лет. — Мы все равно в составе Азербайджана не будем. Мы не хотим».

«Так что мы все вышли и мы хотим, чтобы если не с Арменией, то с Россией жить и дружить с ней», — добавляет Петросян.

Официальный Баку на заявление Национального собрания НКР к вечеру воскресенья не отреагировал.

«Речь идет о бессрочном продлении миссии российских миротворческих сил»

Митинг в Степанакерте прошел накануне запланированной встречи лидеров России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Сочи. Это их первые очные переговоры после сентябрьских боев на границе Армении, в ходе которых с обеих сторон погибли около 300 человек. При этом последнее время роль главного посредника в переговорах между Ереваном и Баку играли страны Запада. При посредничестве Брюсселя сторонам удалось согласовать развертывание наблюдательной миссии Евросоюза вдоль границы Армении и Азербайджана. Кроме того, лидеры обеих стран заявили о планах до конца года заключить мирное соглашение.

По словам главы МИД НКР Давида Балаяна, карабахцы видят «определенные тенденции; что-то обсуждают, что-то хотят предложить вопреки нашей воле». «И это вызывает у населения нашей республики очень серьезные опасения. Мы должны заявить миру, что мы не приемлем любой документ, любой сценарий урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который предусматривает фактически аннексию Азербайджаном Нагорного Карабаха», — говорит он.

В субботу Никол Пашинян заявил, что готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе еще на 10-20 лет (по условиям трехстороннего заявления, остановившего войну в ноябре 2020 года, полномочия миссии закончатся в 2025 году). «Я предлагаю, чтобы президент России выступил с таким предложением, если нужно, я выступлю с таким предложением, но Россия должна поддержать это предложение, поскольку я не могу решать, что российские миротворцы должны оставаться там на какой-либо срок. Это — трехсторонняя бумага, и если мы и Россия согласимся, то будем в большинстве», — сказал Пашинян.

В первую очередь, речь идет о бессрочном продлении миссии российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе, сказал в тот же день президент непризнанной НКР Араик Арутюнян. Вторым ключевым параметром, по его словам, является сохранение, «как минимум, нынешнего статуса».