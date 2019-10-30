Политика , 30 окт, 14:42
0
Украинский министр предложил ограничить россиян во владении СМИ
Киев должен ввести ограничения на владение гражданами России украинскими СМИ. Об этом министр культуры Владимир Бородянский заявил на Форуме единства в Мариуполе, его ведомство ведет трансляцию с мероприятия на YouTube-канале.
«Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования или участия в СМИ», — сказал он.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.