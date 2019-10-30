Украинский министр предложил ограничить россиян во владении СМИ

Киев должен ввести ограничения на владение гражданами России украинскими СМИ. Об этом министр культуры Владимир Бородянский заявил на Форуме единства в Мариуполе, его ведомство ведет трансляцию с мероприятия на YouTube-канале.

«Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования или участия в СМИ», — сказал он.

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