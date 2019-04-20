Минкомсвязь переписала запрет для иностранцев на владение российскими СМИ

Минкомсвязь подготовила поправки в закон «О СМИ», заново прописывающие запрет иностранцам владеть более 20% в российских медиа. На необходимость более точных формулировок ранее указал Конституционный суд

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Минкомсвязь разместила на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов проект поправок в закон «О СМИ» «в части ограничений, связанных с регистрацией средств массовой информации». Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда от 17 января 2019 года.

Тогда КС признал нормы ст. 19.1 закона «О СМИ» частично не соответствующими Конституции и обязал законодателя уточнить норму об учредителях СМИ с двойным гражданством.

Поводом для рассмотрения этого вопроса стала жалоба Евгения ​Финкельштейна. Начиная с 2016 года предприниматель пытался оспорить в арбитражных судах решение внеочередного общего собрания ООО «Радио-Шанс», в котором ему принадлежало 49%, о безвозмездной передаче единственного актива радиостанции — лицензии на радиовещание в Санкт-Петербурге — другой компании — учредителя этого СМИ — ЗАО «Русское радио — Евразия».

Финкельштейн, являющийся гражданином России и Нидерландов, лишился актива из-за вступивших в силу в январе 2016 года поправок в ст. 19.1 закона «О СМИ», ограничивающих иностранцам и лицам с двойным гражданством владение компаниями — учредителями российских СМИ долей в 20%.

Сами по себе ограничения, связанные с учреждением и владением средством массовой информации иностранцами и лицами с двойным гражданством, допустимы, пришел к выводу Конституционный суд. Однако «такое регулирование должно отвечать требованиям правовой определенности, что в проверяемых нормах соблюдено не в полной мере».