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Минкомсвязь переписала запрет для иностранцев на владение российскими СМИ
Минкомсвязь подготовила поправки в закон «О СМИ», заново прописывающие запрет иностранцам владеть более 20% в российских медиа. На необходимость более точных формулировок ранее указал Конституционный суд
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Минкомсвязь разместила на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов проект поправок в закон «О СМИ» «в части ограничений, связанных с регистрацией средств массовой информации». Законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда от 17 января 2019 года.

Тогда КС признал нормы ст. 19.1 закона «О СМИ» частично не соответствующими Конституции и обязал законодателя уточнить норму об учредителях СМИ с двойным гражданством.

Поводом для рассмотрения этого вопроса стала жалоба Евгения ​Финкельштейна. Начиная с 2016 года предприниматель пытался оспорить в арбитражных судах решение внеочередного общего собрания ООО «Радио-Шанс», в котором ему принадлежало 49%, о безвозмездной передаче единственного актива радиостанции — лицензии на радиовещание в Санкт-Петербурге — другой компании — учредителя этого СМИ — ЗАО «Русское радио — Евразия».

Финкельштейн, являющийся гражданином России и Нидерландов, лишился актива из-за вступивших в силу в январе 2016 года поправок в ст. 19.1 закона «О СМИ», ограничивающих иностранцам и лицам с двойным гражданством владение компаниями — учредителями российских СМИ долей в 20%.

Сами по себе ограничения, связанные с учреждением и владением средством массовой информации иностранцами и лицами с двойным гражданством, допустимы, пришел к выводу Конституционный суд. Однако «такое регулирование должно отвечать требованиям правовой определенности, что в проверяемых нормах соблюдено не в полной мере».

Теперь, согласно подготовленным Минкомсвязью поправкам, иностранцам, а также лицам с двойным гражданством разрешается участвовать в управлении СМИ, но только в пределах не более 20% голосов. «То есть, если у лица 100%, 51% и 25% и т.д. голосов, учитываться будет только 20%. Ранее эта норма не была конкретизирована в законе, на что и указал Конституционный суд», — поясняет юрист Роман Жоров. Кроме того, из закона предлагается убрать некорректный термин «участник», который использовался наряду с понятием «учредитель средства массовой информации», который затруднял установление действительных адресатов, добавляет Жоров.

Действующая редакция закона «О СМИ», как заявил РБК Евгений Финкельштейн, ущемляет его права как гражданина России. «Я не владею собственностью за границей, не имею иностранных счетов, все налоги плачу в России. Но по этому закону меня могут лишить имущества», — говорит бизнесмен. Проект изменений закона «О СМИ», по мнению предпринимателя, — это «движение в правильном направлении», но тем не менее далеко не все недостатки, на которые указывал Конституционный суд, были в них устранены.

Предлагаемые Минкомсвязью поправки не отвечают по существу на большинство вопросов, поставленных Конституционным судом, соглашается с ним адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.

«Главное, на что обращал внимание суд, — это то, что сейчас существует правовая неопределенность в статусе лиц с двойным гражданством (российским и иностранным). Таких людей практически приравняли к иностранцам, и в этом случае они — как граждане России — оказались ущемлены в своем конституционном праве», — указывает Энтин.

В поправках в закон «О СМИ» Минкомсвязь так и не предлагает механизм, который бы предусматривал, в какие сроки и что именно должно произойти с активами человека, когда он приобретает второе гражданство, чтобы его интересы как гражданина России не были нарушены, констатирует Энтин.

Как ограничения изменили российский медиарынок

Принятые в 2014 году и вступившие в силу в январе 2016 года поправки в закон «О СМИ» кардинально изменили расклад на рынке. К примеру, в сегменте тематического ТВ ключевым игроком стала Национальная медиа группа — она получила по 80% в русскоязычных версиях тематических каналов семейства Viasat, Discovery и Sony Pictures.

Немецкая Axel Springer (Forbes, Geo и др.) продала все издания в России предпринимателю Александру Федотову, а немецкая Burda уступила своему российскому топ-менеджеру юрлицо, на которое оформлены редакции ее местных журналов.

Получивший в мае прошлого года израильское гражданство бизнесмен Роман Абрамович, который владел 24% акций «Первого канала», был вынужден продать 4% вещателя Национальной медиа группе.

Согласно закону иностранцы и лица с двойным гражданством также не могут быть гендиректорами российских СМИ. По этой причине в 2016 году гендиректором канала ТНТ перестал быть Игорь Мишин (имеет также греческое гражданство), а канала ТВ3 — гражданка Украины Дарья Легони-Фиалко.

Автор: Мария Истомина
Теги: Минкомсвязь
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