Минкомсвязь переписала запрет для иностранцев на владение российскими СМИ

Теперь, согласно подготовленным Минкомсвязью поправкам, иностранцам, а также лицам с двойным гражданством разрешается участвовать в управлении СМИ, но только в пределах не более 20% голосов. «То есть, если у лица 100%, 51% и 25% и т.д. голосов, учитываться будет только 20%. Ранее эта норма не была конкретизирована в законе, на что и указал Конституционный суд», — поясняет юрист Роман Жоров. Кроме того, из закона предлагается убрать некорректный термин «участник», который использовался наряду с понятием «учредитель средства массовой информации», который затруднял установление действительных адресатов, добавляет Жоров.
Действующая редакция закона «О СМИ», как заявил РБК Евгений Финкельштейн, ущемляет его права как гражданина России. «Я не владею собственностью за границей, не имею иностранных счетов, все налоги плачу в России. Но по этому закону меня могут лишить имущества», — говорит бизнесмен. Проект изменений закона «О СМИ», по мнению предпринимателя, — это «движение в правильном направлении», но тем не менее далеко не все недостатки, на которые указывал Конституционный суд, были в них устранены.
Предлагаемые Минкомсвязью поправки не отвечают по существу на большинство вопросов, поставленных Конституционным судом, соглашается с ним адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.
«Главное, на что обращал внимание суд, — это то, что сейчас существует правовая неопределенность в статусе лиц с двойным гражданством (российским и иностранным). Таких людей практически приравняли к иностранцам, и в этом случае они — как граждане России — оказались ущемлены в своем конституционном праве», — указывает Энтин.
В поправках в закон «О СМИ» Минкомсвязь так и не предлагает механизм, который бы предусматривал, в какие сроки и что именно должно произойти с активами человека, когда он приобретает второе гражданство, чтобы его интересы как гражданина России не были нарушены, констатирует Энтин.
Как ограничения изменили российский медиарынок
Принятые в 2014 году и вступившие в силу в январе 2016 года поправки в закон «О СМИ» кардинально изменили расклад на рынке. К примеру, в сегменте тематического ТВ ключевым игроком стала Национальная медиа группа — она получила по 80% в русскоязычных версиях тематических каналов семейства Viasat, Discovery и Sony Pictures.
Немецкая Axel Springer (Forbes, Geo и др.) продала все издания в России предпринимателю Александру Федотову, а немецкая Burda уступила своему российскому топ-менеджеру юрлицо, на которое оформлены редакции ее местных журналов.
Получивший в мае прошлого года израильское гражданство бизнесмен Роман Абрамович, который владел 24% акций «Первого канала», был вынужден продать 4% вещателя Национальной медиа группе.
Согласно закону иностранцы и лица с двойным гражданством также не могут быть гендиректорами российских СМИ. По этой причине в 2016 году гендиректором канала ТНТ перестал быть Игорь Мишин (имеет также греческое гражданство), а канала ТВ3 — гражданка Украины Дарья Легони-Фиалко.