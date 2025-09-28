Вэнс заявил об отказах России от встреч по Украине в последние недели
Россия отказалась от контактов по урегулированию на Украине как в формате встречи только Москвы и Киева, так и в формате участия в переговорах еще и Вашингтона, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
«За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями администрации США, которые могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — сообщил он, подчеркнув, что Вашингтон хочет добиться мира и будет продолжать прилагать усилия для этого.
Вэнс призвал Россию «очнуться» и «принять реальность» и сделать шаги к завершению конфликта.
25 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя изменения в риторике США, отметил, что Кремль не видит противоречий между заявлениями Вашингтона последних дней и выражаемым им желанием добиться мира на Украине. В августе глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не отказывается ни от каких форматов переговоров об урегулировании с Украиной: ни от двусторонних, ни от трехсторонних.
На этой неделе Трамп сделал несколько заявлений в отношении конфликта на Украине: например, он допустил, что при поддержке ЕС и НАТО она сможет вернуться к своим прежним границам; пригрозил России «очень серьезным пакетом пошлин» и назвал ее «бумажным тигром» из-за затягивания «бесцельного» конфликта на три с лишним года.
Вэнс объяснил ужесточение риторики Трампа тем, что Россия «забуксовала» в боевых действиях, а значит, нужно вернуться к переговорам.
Заявление американского президента о возможности для Украины вернуться к своим старым границам Песков объяснил тем, что Трамп до этого встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и тот смог повлиять на позицию республиканца. Не согласился Песков и с характеристикой России как «бумажного тигра»: «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает», — сказал он в интервью Радио РБК.
Прежде говоря о санкциях и другого рода ограничениях, Песков не раз подчеркивал появление у России «иммунитета» к ним.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов
Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне
Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину
Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации
CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки
WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов