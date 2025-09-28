Вэнс: Россия в последние недели отказалась от двух- и трехсторонних встреч

Вэнс заявил об отказах России от встреч по Украине в последние недели

Вице-президент объяснил более жесткую риторику США последних дней в адрес России ситуацией на поле боя и отметил, что сейчас самое время начать переговоры, но Москва отказывается от встреч. Россия выражала готовность к дипломатии

Джей Ди Вэнс (Фото: Alex Brandon / Reuters)

Россия отказалась от контактов по урегулированию на Украине как в формате встречи только Москвы и Киева, так и в формате участия в переговорах еще и Вашингтона, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями администрации США, которые могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — сообщил он, подчеркнув, что Вашингтон хочет добиться мира и будет продолжать прилагать усилия для этого.

Вэнс призвал Россию «очнуться» и «принять реальность» и сделать шаги к завершению конфликта.

25 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя изменения в риторике США, отметил, что Кремль не видит противоречий между заявлениями Вашингтона последних дней и выражаемым им желанием добиться мира на Украине. В августе глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не отказывается ни от каких форматов переговоров об урегулировании с Украиной: ни от двусторонних, ни от трехсторонних.

На этой неделе Трамп сделал несколько заявлений в отношении конфликта на Украине: например, он допустил, что при поддержке ЕС и НАТО она сможет вернуться к своим прежним границам; пригрозил России «очень серьезным пакетом пошлин» и назвал ее «бумажным тигром» из-за затягивания «бесцельного» конфликта на три с лишним года.

Вэнс объяснил ужесточение риторики Трампа тем, что Россия «забуксовала» в боевых действиях, а значит, нужно вернуться к переговорам.

Заявление американского президента о возможности для Украины вернуться к своим старым границам Песков объяснил тем, что Трамп до этого встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и тот смог повлиять на позицию республиканца. Не согласился Песков и с характеристикой России как «бумажного тигра»: «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает», — сказал он в интервью Радио РБК.

Прежде говоря о санкциях и другого рода ограничениях, Песков не раз подчеркивал появление у России «иммунитета» к ним.