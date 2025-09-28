 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Вэнс заявил об отказах России от встреч по Украине в последние недели

Вэнс: Россия в последние недели отказалась от двух- и трехсторонних встреч
Сюжет
Военная операция на Украине
Вице-президент объяснил более жесткую риторику США последних дней в адрес России ситуацией на поле боя и отметил, что сейчас самое время начать переговоры, но Москва отказывается от встреч. Россия выражала готовность к дипломатии
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Alex Brandon / Reuters)

Россия отказалась от контактов по урегулированию на Украине как в формате встречи только Москвы и Киева, так и в формате участия в переговорах еще и Вашингтона, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«За последние пару недель россияне отказались участвовать в двусторонних встречах с украинцами, они отказались участвовать в трехсторонних встречах с президентом и другими представителями администрации США, которые могли бы сесть за стол переговоров с россиянами и украинцами», — сообщил он, подчеркнув, что Вашингтон хочет добиться мира и будет продолжать прилагать усилия для этого.

Вэнс призвал Россию «очнуться» и «принять реальность» и сделать шаги к завершению конфликта.

25 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя изменения в риторике США, отметил, что Кремль не видит противоречий между заявлениями Вашингтона последних дней и выражаемым им желанием добиться мира на Украине. В августе глава МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не отказывается ни от каких форматов переговоров об урегулировании с Украиной: ни от двусторонних, ни от трехсторонних.

Лавров назвал основу переговоров о гарантиях для Украины
Политика
Сергей Лавров

На этой неделе Трамп сделал несколько заявлений в отношении конфликта на Украине: например, он допустил, что при поддержке ЕС и НАТО она сможет вернуться к своим прежним границам; пригрозил России «очень серьезным пакетом пошлин» и назвал ее «бумажным тигром» из-за затягивания «бесцельного» конфликта на три с лишним года.

Вэнс объяснил ужесточение риторики Трампа тем, что Россия «забуксовала» в боевых действиях, а значит, нужно вернуться к переговорам.

Заявление американского президента о возможности для Украины вернуться к своим старым границам Песков объяснил тем, что Трамп до этого встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и тот смог повлиять на позицию республиканца. Не согласился Песков и с характеристикой России как «бумажного тигра»: «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает», — сказал он в интервью Радио РБК.

Прежде говоря о санкциях и другого рода ограничениях, Песков не раз подчеркивал появление у России «иммунитета» к ним.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джеймс Дэвид Вэнс Украина США мирные переговоры
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Материалы по теме
Рютте предрек завершение конфликта на Украине переговорами
Политика
Минобороны сообщило о массированном ударе по военным объектам на Украине
Политика
Лавров счел «политической слепотой» расчет Украины на границы 2022 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала семейная пара Общество, 18:39
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии Политика, 18:24
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Экс-главу Минсельхоза Китая приговорили к смертной казни с отсрочкой Политика, 17:57
«Радиостанция Судного дня» впервые за 10 дней вышла в эфир Технологии и медиа, 17:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Вэнс заявил об отказах России от встреч по Украине в последние недели Политика, 17:32
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
На западе Украины водитель сбил двух военных при проверке документов Общество, 17:26
Рютте предрек завершение конфликта на Украине переговорами Политика, 17:20
Дания закроет небо для гражданских дронов после инцидентов с БПЛА Политика, 17:14
Денис Глушаков анонсировал прощальный матч Спорт, 17:10
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01