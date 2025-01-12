США отказали российским дипломатам в поездке на памятную церемонию

США отказали российским дипломатам в поездке на церемонию в Элизабет-Сити

Российским дипломатам отказали в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в мемориальной церемонии в 80-ю годовщину гибели советских летчиков, которые участвовали в проекте «Зебра» по перегону в СССР американских гидросамолетов «Каталина». Об этом сообщило посольство России в США в своем телеграм-канале.

«Находясь в США, остро ощущаем стремление местного политистеблишмента предать забвению страницы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны. Яркое подтверждение — отказ в согласовании поездки росдипломатов в г. Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», — говорится в публикации дипмиссии.

Посольство напомнило, что 11 января 1945 года один из перегоняемых самолетов разбился и упал в реку Пасквотанк. Жертвами авиакатастрофы стали четыре советских летчика и штурман британских Военно-воздушных сил.

«Рассекреченный в декабре 2012 году проект «Зебра» является одним из символов боевого братства СССР и США, сражавшихся плечом к плечу против нацистских палачей», — подчеркнули дипломаты.

Россия периодически заявляет о проблемах с выдачей виз США россиянам и в частности дипломатам. Например, в ноябре 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин выразил обеспокоенность визовыми ограничениями, которые мешали российской стороне участвовать в работе Генассамблеи ООН. Премьер обозначил проблему на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.