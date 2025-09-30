Келлог сравнил помощь США Европе с катанием на четырехколесном велосипеде

США поддерживали Европу, что было похоже на обучение катанию на велосипеде с дополнительными колесами. Но теперь она может справляться с вызовами сама, в том числе военными, — заявил спецпосланник Трампа

Европа сегодня способна действовать без поддержки США, заявил спецпосланник американского президента США Кит Келлог на Варшавском форуме по безопасности. Трансляция дискуссии прошла на YouTube.

«Я не думаю, что европейцы осознают, как они хороши. Вы действительно хороши <...> Да, хорошо быть вместе с США <...> но вы можете действовать самостоятельно вполне хорошо», — сказал он и далее проиллюстрировал поддержку Европы Вашингтоном примером, как дети сначала учатся кататься на четырехколесном велосипеде.

«Когда мои дети учились ездить на велосипеде, они начинали с [велосипеда с дополнительными] тренировочными колесами. Европе больше не нужны тренировочные колеса, вы и так справляетесь сами», — сказал Келлог. И уточнил, что это относится и к военной сфере.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в Европе возникли опасения, что военная поддержка со стороны США будет урезана. Вашингтон предпринял или может предпринять несколько подобных шагов: президент допускал, что численности американского контингента в ЕС будет сокращена, США сократят программу финансирования обучения и оснащения армий Восточной Европы и т. д.

На этом фоне, а также из опасений угроз со стороны России, Европа наращивает свой оборонный потенциал. Евросоюз разработал план по перевооружению ReArm Europe общей стоимостью €800 млрд. Одной из его частей является программа инвестиций в военную отрасль Security Action for Europe или SAFE на €150 млрд, которую уже активно продвигают власти ЕС.

Россия подчеркивала, что никогда не угрожала Европе. При этом глава МИДа Сергей Лавров указал, что Москва даст «решительный отпор» любой агрессии со стороны Запада.