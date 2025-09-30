Кремль назвал бравадой слова главы МИД Украины об ударах по России

Андрей Сибига (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Кремль негативно воспринял слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о возможности ВСУ бить по целям в России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в заявлении Сибиги нет ничего нового: «Много таких бравад мы слышим». «Но ситуация на линии фронтов совсем иная», — добавил Песков, указав, что «там бравады нет» со стороны Украины (цитата по «РИА Новости»).

Накануне Сибига в кулуарах Варшавского форума по безопасности заявил, что украинское оружие способно «достать любые военные объекты» на российской территории. Так он прокомментировал слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что Соединенные Штаты не препятствуют украинским ударам вглубь России.

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет Tomahawk, а окончательное решение остается за Дональдом Трампом. Кремль сообщил, что «внимательно анализирует» эти данные, но даже если оружие передадут Киеву, «нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах». Глава МИД России Сергей Лавров также выразил уверенность, что «это не изменит военной ситуации»

Президент Владимир Путин говорил ранее, что разрешение Украине бить по России дальнобойным оружием будет означать, что с ней «воюют страны НАТО».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев ответными ударами хочет лишить Россию возможностей зарабатывать и «принудить ее к дипломатии».