Глава Совета судей пришел на беседу по иску об изъятии имущества

Глава Совета судей Момотов пришел на беседу по иску об изъятии имущества

Виктор Момотов (Фото: Совет судей России)

В Останкинском районном суде Москвы проходит беседа в рамках подготовки к судебному заседанию по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры к председателю Совета судей Виктору Момотову, в котором ведомство требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц, сообщает корреспондент РБК.

Момотов приехал на беседу лично.

Прессе не разрешили находиться на этаже, где проходит подготовка к заседанию.

Ранее источник ТАСС сообщил, что суд наложил арест на имущество Момотова и 22 аффилированных с ним лиц.

Как сообщали источники РБК, претензии Генпрокуратуры связаны с тем, что Момотов, будучи судьей, нарушал требования антикоррупционного законодательства и использовал свой статус для легализации недвижимости и обхода контроля органов власти. По данным ведомства, для развития собственного гостиничного бизнеса — сети отелей Marton — Момотов сотрудничал с Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которых Генпрокуратура назвала организаторами ОПГ «Покровские».

Момотов назвал данные из иска клеветой. 26 сентября он подал заявление об отставке, объяснив решение влиянием ситуации на авторитет судебной власти.