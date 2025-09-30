Глава Совета судей пришел на беседу по иску об изъятии имущества
В Останкинском районном суде Москвы проходит беседа в рамках подготовки к судебному заседанию по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры к председателю Совета судей Виктору Момотову, в котором ведомство требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц, сообщает корреспондент РБК.
Момотов приехал на беседу лично.
Прессе не разрешили находиться на этаже, где проходит подготовка к заседанию.
Ранее источник ТАСС сообщил, что суд наложил арест на имущество Момотова и 22 аффилированных с ним лиц.
Как сообщали источники РБК, претензии Генпрокуратуры связаны с тем, что Момотов, будучи судьей, нарушал требования антикоррупционного законодательства и использовал свой статус для легализации недвижимости и обхода контроля органов власти. По данным ведомства, для развития собственного гостиничного бизнеса — сети отелей Marton — Момотов сотрудничал с Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которых Генпрокуратура назвала организаторами ОПГ «Покровские».
Момотов назвал данные из иска клеветой. 26 сентября он подал заявление об отставке, объяснив решение влиянием ситуации на авторитет судебной власти.
