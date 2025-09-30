 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава Совета судей пришел на беседу по иску об изъятии имущества

Глава Совета судей Момотов пришел на беседу по иску об изъятии имущества
Виктор Момотов
Виктор Момотов (Фото: Совет судей России)

В Останкинском районном суде Москвы проходит беседа в рамках подготовки к судебному заседанию по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры к председателю Совета судей Виктору Момотову, в котором ведомство требует изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц, сообщает корреспондент РБК.

Момотов приехал на беседу лично.

Прессе не разрешили находиться на этаже, где проходит подготовка к заседанию.

Главу Совета судей лишили полномочий судьи после иска Генпрокуратуры
Общество
Виктор Момотов

Ранее источник ТАСС сообщил, что суд наложил арест на имущество Момотова и 22 аффилированных с ним лиц.

Как сообщали источники РБК, претензии Генпрокуратуры связаны с тем, что Момотов, будучи судьей, нарушал требования антикоррупционного законодательства и использовал свой статус для легализации недвижимости и обхода контроля органов власти. По данным ведомства, для развития собственного гостиничного бизнеса — сети отелей Marton — Момотов сотрудничал с Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которых Генпрокуратура назвала организаторами ОПГ «Покровские».

Момотов назвал данные из иска клеветой. 26 сентября он подал заявление об отставке, объяснив решение влиянием ситуации на авторитет судебной власти.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Надежда Сарсания
Виктор Момотов Совет судей Генпрокуратура арест имущества Останкинский суд Москвы
Виктор Момотов фото
Виктор Момотов
председатель Совета судей России
30 мая 1961 года
Материалы по теме
Глава Совета судей назвал клеветой иск об изъятии его активов
Общество
Глава Совета судей объяснил решение об отставке после иска Генпрокуратуры
Политика
«ОПГ и активы на ₽9 млрд»: что известно об иске к главе Совета судей
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Аутсайдер РПЛ решил не увольнять тренера после провального старта сезона Спорт, 12:11
УАЗ возобновил сборку внедорожников «Хантер» Авто, 12:07
В Архангельске рассказали о состоянии раненных экс-студентом учителей Общество, 12:06
Фон дер Ляйен пообещала «немедленные действия» по созданию «стены дронов» Политика, 12:01
Осенний призыв 2025: как он будет проходить и какие будут нововведения РБК Компании, 12:00
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Автора романа «Охота на пиранью» Бушкова похоронят в Красноярске Общество, 11:57
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
FT узнал о новом плане ЕС по приему Украины в обход вето Венгрии Политика, 11:52
Какие штрафы грозят владельцам загородного жилья в 2025 году Недвижимость, 11:51
Гауфф отобралась на Итоговый турнир WTA и повторила достижение Шараповой Спорт, 11:50
Остался квартал до конца года. На что смотреть в экспресс-анализе бизнесаПодписка на РБК, 11:49
Столтенберг увидел смену позиции Зеленского по «финскому решению» Политика, 11:43
Новый Belgee S50 появился у дилеров. Он дешевле Geely Emgrand Авто, 11:40
Мужчину задержали после попытки перелезть через забор Белого дома Политика, 11:40