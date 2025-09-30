ТАСС узнал об аресте собственности главы Совета судей России

Виктор Момотов (Фото: Артем Коротаев / TACC)

Останкинский суд Москвы арестовал все имущество судьи Верховного суда в отставке, главы Совета судей Виктора Момотова, а также 22 аффилированных с ним лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Мера является обеспечительной по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, которая требует изъятия незаконных активов Момотова, зарегистрированных на третьих лиц.

Суд арестовал имущество, включая гостиницу «Вологда» и почти сто объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов Момотова — Андрея и Ивана Марченко. Генпрокуратура оценивает стоимость активов Момотова не менее чем в 9 млрд руб.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года, 26 сентября подал заявление об отставке, и его полномочия были прекращены. До того, 23 сентября, источники РБК сообщили, что Генпрокуратура потребовала изъять у Момотова почти сто объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц. Прокуратура установила, что он с 2010 года, будучи судьей, не соблюдал антикоррупционные ограничения.

В иске говорилось, что Момотов развивал гостиничный бизнес (сеть отелей Marton), для развития и приумножения бизнеса он сотрудничал с организаторами ОПГ «Покровские» Аркадием Чебановым и Андреем Коровайко, которые «сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов».

Объясняя решение уйти в отставку, Момотов сказал, что ситуация, складывающаяся вокруг его имени, «несмотря на презумпцию добросовестности, отражается на авторитете судебной власти». «Я очень дорожу [таким авторитетом]», — подчеркнул он.