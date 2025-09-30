Кубанского атамана заподозрили в хищении гумпомощи для спецоперации

Александр Власов (Фото: vlasovkuban Telegram)

Бывшего замгубернатора Кубани Александра Власова задержали по подозрению в крупном хищении гумпомощи для военной операции. Об этом сообщает «РИА Новости» и пишет местное издание 93.ru.

По данным агентства, он может быть причастен к хищению в особо крупном размере средств целевой субсидии для обеспечения участников военных действий.

«Предварительно известно, что его подчиненные готовили подложные документы, чтобы скрыть следы преступления. При этом казаки-добровольцы испытывали острую нехватку обмундирования и снаряжения и вынуждены были покупать его за свой счет. К самим казакам у следствия претензий нет, они защищают интересы страны. Вопросы есть конкретно к чиновнику», — рассказал источник 93.RU.

Власов родился в 1980 году в Челябинской области. Он окончил Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса» по специальности «Сервис» и Адыгейский государственный университет по специальности «Юрист».

С 2001 по 2010 год Власов служил в армии, является ветераном боевых действий. С 2017 года он занимал должность замглавы Гулькевичского района Кубани, 30 сентября 2020 года его назначили замглавы администрации региона.

Также с 2014 года по сентябрь 2020 года он был атаманом Гулькевичского районного казачьего общества. С 2021 года указом президента России Владимира Путина он назначен атаманом Кубанского войскового казачьего общества.

