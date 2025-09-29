К решившему уйти на военную операцию вице-губернатору пришли с обысками

К подавшему в отставку вице-губернатору Кубани Власову пришли с обысками

Александр Власов (Фото: vlasovkuban / Telegram)

В кабинете бывшего вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова проводят обыски, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Эту информацию подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

«Да, все верно… Дело в отношении самого Власова», — сказал собеседник первого агентства.

По данным портала 93.RU, Власова подозревают в причастности к хищению средств целевой субсидии для обеспечения участников военной операции путем подложных документов. По предварительной информации, помощь не доходила до участников боевых действий, казаки-добровольцы были вынуждены покупать обмундирование и снаряжение за свой счет, рассказал изданию источник.

Власов 29 сентября объявил о своем уходе на военную операцию. В тот же день он сложил с себя полномочия исполняющего обязанности вице-губернатора. Власов был заместителем главы региона и атаманом Кубанского казачьего войска с 2020 года.

По словам чиновника, он решил уйти в бригаду «Кубань» «для выполнения боевых задач специальной военной операции». Он ветеран боевых действий в Чечне и Грузии.

Кубанское казачье войско создало четыре добровольческих отряда, название «Кубань» носят два из них — добровольческий отряд «Кубань» (БАРС-11) и отряд специального назначения «Кубань» (БАРС-16). Два других казачьих подразделения — отряд им. атамана Захария Чепеги (БАРС-1) и отряд им. Ильи Муромца (БАРС-20).