 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

К решившему уйти на военную операцию вице-губернатору пришли с обысками

К подавшему в отставку вице-губернатору Кубани Власову пришли с обысками
Атаман и вице-губернатор перед обысками объявил о своем уходе на военную операцию и сложил с себя полномочия
Александр Власов
Александр Власов (Фото: vlasovkuban / Telegram)

В кабинете бывшего вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова проводят обыски, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Эту информацию подтвердил РБК источник, знакомый с ситуацией.

«Да, все верно… Дело в отношении самого Власова», — сказал собеседник первого агентства.

По данным портала 93.RU, Власова подозревают в причастности к хищению средств целевой субсидии для обеспечения участников военной операции путем подложных документов. По предварительной информации, помощь не доходила до участников боевых действий, казаки-добровольцы были вынуждены покупать обмундирование и снаряжение за свой счет, рассказал изданию источник.

Экс-мэр Сочи и его жена не признали вину в получении еще двух взяток
Политика
Алексей Копайгородский

Власов 29 сентября объявил о своем уходе на военную операцию. В тот же день он сложил с себя полномочия исполняющего обязанности вице-губернатора. Власов был заместителем главы региона и атаманом Кубанского казачьего войска с 2020 года.

По словам чиновника, он решил уйти в бригаду «Кубань» «для выполнения боевых задач специальной военной операции». Он ветеран боевых действий в Чечне и Грузии.

Кубанское казачье войско создало четыре добровольческих отряда, название «Кубань» носят два из них — добровольческий отряд «Кубань» (БАРС-11) и отряд специального назначения «Кубань» (БАРС-16). Два других казачьих подразделения — отряд им. атамана Захария Чепеги (БАРС-1) и отряд им. Ильи Муромца (БАРС-20).

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Елена Степанова Елена Степанова
Краснодарский край обыски Военная операция на Украине уголовное дело хищение
Материалы по теме
Бывшего свердловского вице-губернатора госпитализировали во время допроса
Политика
Адвокат раскрыла детали о задержании вице-губернатора Чемезова
Общество
В Вологодской области опровергли сообщения о задержании замгубернатора
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Хэмилтон сообщил о смерти своего пса, ставшего звездой «Формулы-1» Спорт, 19:15
В ЖК «Адмирал» от «Галс-Девелопмент» появится парк в морском стиле Пресс-релиз, 19:10
В базу «Миротворец» внесли тринадцать несовершеннолетних россиян Политика, 19:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Т-Страхование запустило страховку для арендодателей Радио, 18:58
В Думу внесли проект о признании жилья в многоквартирных домах пустующим Недвижимость, 18:56
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как проходили выборы в Молдавии Политика, 18:51
Что делать при блокировке карты после обмена криптовалюты. Советы юристов Крипто, 18:51
Минобороны сообщило о взятии Кировска в ДНР Политика, 18:47
Какой ресторан выбрать: кавказский праздник, Императорская ферма и фиеста Стиль, 18:46
Издателя FIFA и The Sims купил консорциум инвесторов с зятем Трампа Бизнес, 18:46
ФИФА лишила ЮАР первого места в отборочной группе ЧМ-2026 Спорт, 18:44
«Это безумие». Что происходит в Алма-Ате перед матчем «Кайрата» и «Реала» Life, 18:31