Вице-губернатор Краснодарского края решил уйти на военную операцию
Исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов объявил о своем уходе на военную операцию. Об этом он сообщил на заседании расширенного совета атаманов.
«Принял решение уйти в нашу бригаду «Кубань» для выполнения боевых задач специальной военной операции», — сказал чиновник.
Он напомнил, что является ветераном боевых действий. Власов выполнял задачи в Чечне в конце 1990-х и начале 2000-х годов, участвовал в боевых действиях в Грузии в 2008 году.
Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, Власов сложил с себя полномочия исполняющего обязанности вице-губернатора 29 сентября.
Власов стал заместителем главы региона и атаманом Кубанского казачьего войска в 2020 году.
Кубанское казачье войско создало четыре добровольческих отряда, название «Кубань» носят два из них — добровольческий отряд «Кубань» (БАРС-11) и отряд специального назначения «Кубань» (БАРС-16). Два других казачьих подразделения — отряд им. атамана Захария Чепеги (БАРС-1) и отряд им. Ильи Муромца (БАРС-20).
Добровольческий отряд «Кубань», сформированный Кубанским казачьим войском, существует с 30 апреля 2022 года. В него входят казаки-добровольцы.
Отряд специального назначения «Кубань» был создан в июле 2022 года. Оба подразделения участвуют в военной операции на Украине, в их состав входят в том числе контрактники.
