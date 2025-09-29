 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Вице-губернатор Краснодарского края решил уйти на военную операцию

Врио вице-губернатора Краснодарского края Власов решил уйти на военную операцию
Сюжет
Военная операция на Украине
Власов, атаман Кубанского казачьего войска, ветеран боевых действий в Чечне и Грузии, решил присоединиться к отряду «Кубань». Он уже сложил с себя полномочия врио замглавы региона
Александр Власов
Александр Власов (Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края)

Исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов объявил о своем уходе на военную операцию. Об этом он сообщил на заседании расширенного совета атаманов.

«Принял решение уйти в нашу бригаду «Кубань» для выполнения боевых задач специальной военной операции», — сказал чиновник.

Он напомнил, что является ветераном боевых действий. Власов выполнял задачи в Чечне в конце 1990-х и начале 2000-х годов, участвовал в боевых действиях в Грузии в 2008 году.

Как уточнили в пресс-службе краевой администрации, Власов сложил с себя полномочия исполняющего обязанности вице-губернатора 29 сентября.

Суд конфисковал активы ушедшего на военную операцию экс-мэра Владивостока
Политика
Игорь Пушкарёв

Власов стал заместителем главы региона и атаманом Кубанского казачьего войска в 2020 году.

Кубанское казачье войско создало четыре добровольческих отряда, название «Кубань» носят два из них — добровольческий отряд «Кубань» (БАРС-11) и отряд специального назначения «Кубань» (БАРС-16). Два других казачьих подразделения — отряд им. атамана Захария Чепеги (БАРС-1) и отряд им. Ильи Муромца (БАРС-20).

Добровольческий отряд «Кубань», сформированный Кубанским казачьим войском, существует с 30 апреля 2022 года. В него входят казаки-добровольцы.

Отряд специального назначения «Кубань» был создан в июле 2022 года. Оба подразделения участвуют в военной операции на Украине, в их состав входят в том числе контрактники.

