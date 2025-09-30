Пушилин заявил, что российские военные продолжают охват Красного Лимана

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

После взятия под контроль Серебрянского лесничества российские военные продвигаются в разных направлениях, продолжается охват Красного Лимана. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Противник действительно очень пытался удержаться и в районе Шандриголова, и в районе Дерилова, но, тем не менее, наши бойцы оказались более настойчивые», — сказал Пушилин.

Лиман расположен в центральной части Бахмутской котловины- неподалеку от пересечения трасс из Константиновки, Авдеевки и Селидово. Город в 2022 году перешел под контроль России, но затем войска были отведены оттуда из-за угрозы окружения.

Накануне Минобороны сообщило, что группировка войск «Запад» взяла под контроль поселок Кировск на севере ДНР недалеко от Лимана.