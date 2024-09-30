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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Киеве обязал следствие завести дело на генерала Содоля

Сюжет
Военная операция на Украине
Бывшего командующего Объединенными силами ВСУ, уволенного Зеленским летом, подозревают в халатности
Юрий Содоль
Юрий Содоль (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Киевский апелляционный суд постановил, чтобы Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело о халатности против бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля по заявлению начальника штаба «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен) Богдана Кротевича. Об этом Кротевич написал в телеграм-канале.

Дело будет заведено по ч. 2 ст. 425 УК Украины (халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия; максимальное наказание по этой части — до семи лет лишения свободы).

«Сегодня впервые выступал перед судом. <...> Когда мне предоставили слово, я отметил, что хочу увидеть справедливость. По состоянию на сегодняшний день расследования ведут в отношении почти всех командиров бригад, однако некоторое военное руководство чувствует безнаказанность за свои действия», — написал он.

По его словам, суд отменил решение Шевченковского районного суда Киева, который отклонил его жалобу на ГБР из-за отказа возбудить дело против Содоля.

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В июне Кротевич сообщил, что подал заявление в ГБР на украинского генерала (его имя он не назвал) за совершение «военных преступлений». По его словам, на Украине «судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат». Начальник штаба «Азова» утверждал, что в ВСУ понимают, о ком идет речь, поскольку «99% военных его ненавидят за то, что он делает».

«Украинская правда» со ссылкой на источник в военно-политическом руководстве писала, что речь идет о генерал-лейтенанте Содоле, его обвиняют в превышении полномочий и некомпетентности, что привело к потерям большой части территории страны.

После этого президент Владимир Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ.

В августе депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, неоднократно критиковавшая военное руководство страны, утверждала, что Содоль «по согласованию» с главкомом ВСУ Александром Сырским «снял 24-ю бригаду» с торецкого направления, «на котором все держалось больше года, и поехал на празднование в Одессу». Газета The New York Times со ссылкой на украинских военных писала, что причиной ослабления позиций ВСУ под Торецком стала ротация, в результате которой за оборону там стала отвечать бригада, не успевшая узнать местность. В результате ротации 24-ю бригаду, отвечавшую за оборону города, перебросили под Часов Яр, а под Торецк отправили 41-ю бригаду.

В декабре 2022 года Следственный комитет России возбудил против Содоля уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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Теги
Елена Чернышова
ВСУ генерал уголовное дело халатность
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