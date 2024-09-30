Почему суд над Марин Ле Пен может стоить ей политической карьеры Вместе с ней на скамье подсудимых — руководство «Национального фронта»

Во Франции начался суд над Марин Ле Пен и ее соратниками по ультраправой партии «Национальное объединение». Националистов обвиняют в растрате средств Европарламента. Каковы возможные политические последствия — разбирался РБК

Марин Ле Пен (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

В чем обвиняют Ле Пен

30 сентября в Париже начался суд над главой фракции партии «Национальное объединение» (RN) в Национальном собрании Марин Ле Пен и ее соратниками. Всего по делу проходят 27 человек, включая бывших руководителей ультраправой партии, которая до 2018 года носила название «Национальный фронт» (FN), в том числе бывшие вице-президенты FN Луи Алио, Мари-Кристин Арнаутю и Бруно Гольнише, а также генеральный секретарь Николя Бе. Их подозревают в растрате средств с помощью фиктивного найма ассистентов для депутатов Европарламента с 2004 по 2016 год. Cуд рассматривает обвинения в злоупотреблении доверием, мошенничестве, подлоге и скрытой работе.

Соответствующее расследование прокуратура Парижа начала в декабре 2016-го. Поводом стал анонимный отчет о работе помощников евродепутата Марин Ле Пен (она была евродепутатом в 2004–2017 годах), который в 2014 году попал в Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством (OLAF). Авторы сообщили, что нанятые французской партией ассистенты на самом деле были задействованы на национальном уровне. Отчет был направлен в Министерство юстиции Франции.

Следователи начали изучать документы и обнаружили, что Катрин Гризе, будучи помощницей Ле Пен в Европарламенте с 2010 года, одновременно работала в штаб-квартире партии в Нантере (пригород Парижа). Предыдущий помощник Марин Ле Пен Тьерри Лежье, по версии следователей, на самом деле был телохранителем ее отца Жан-Мари Ле Пена. Шарль Уркад, помощник евродепутата от FN Мари-Кристин Бутонне с сентября 2014-го по февраль 2015-го, и вовсе работал графическим дизайнером в партии.

В итоге FN обвиняют в том, что она «согласованным и преднамеренным образом» создала «схему хищения» €21 тыс. в месяц, выделяемых ЕС каждому депутату для оплаты работы их помощников. Европарламент оценил ущерб в €6,8 млн и еще в 2017-м потребовал от Ле Пен вернуть около €340 тыс. — сумму, выплаченную Гризе и Лежье. Столкнувшись с отказом, финансовые службы Европарламента вычли десятки тысяч евро из депутатского пособия Ле Пен, прежде чем она сложила мандат. В итоге под угрозой принудительного взыскания Ле Пен вернула €330 тыс. в июле 2023-го. Ее адвокат Родольф Босселю указал, что это не является признанием вины.

Ле Пен отвергла обвинения и 30 сентября. «Свобода парламентариев под угрозой. Мы не нарушали никаких правил», — сказала лидер RN в эфире телеканала BFM TV.

Слушания продлятся до 27 ноября, а приговор, как ожидается, будет вынесен только в 2025 году. Если он будет обвинительным, то фигурантам грозит наказание от штрафа (от €150 тыс. за действия, совершенные в период с 2009 по 2013 год, когда был ужесточен закон, и до €1 млн после) до десяти лет лишения свободы, а также запрет на политическую деятельность в течение пяти лет.

В июле прокуратура Парижа начала еще одно предварительное расследование в отношении RN — по факту предполагаемого незаконного финансирования президентской кампании 2022 года, когда RN получила кредит на €10,6 млн от венгерского банка. На это обратила внимание Национальная комиссия по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP), которая проверяет законность расходов кандидатов. Как отмечал Reuters, основными акционерами этого банка являются бизнесмены, близкие к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Чем чреват этот судебный процесс

Прежде всего суд против Ле Пен может похоронить ее президентские амбиции: если будет доказана ее виновность, она не сможет принять участие в выборах в 2027 году. Как отмечает Le Monde, если на момент обнаружения фактов преступления подозреваемый является избранным депутатом, запрет на политическую деятельность может быть увеличен до десяти лет.

В 2022-м Ле Пен проиграла Эмманюэлю Макрону во втором туре президентских выборов (58,5% против 41,5%), но с тех пор ее партия серьезно улучшила свои позиции. RN одержала победу на прошедших в июне выборах в Европарламент, а на последовавших затем досрочных парламентских выборах во Франции лидировала после первого тура. Перед вторым туром сторонники президента объединились с левым «Новым народном фронтом» (NFP), чтобы не допустить победы ультраправых, и в итоге левый блок пришел первым. И хотя партия Ле Пен по итогам обоих туров стала только третьей, она существенно расширила свое присутствие в парламенте, получив 143 кресла из 577.

Поскольку ни одной из сил не удалось получить большинство, новый премьер был назначен спустя почти два месяца после выборов. Главой правительства стал 73-летний республиканец правого толка Мишель Барнье. Некоторые оппоненты называют его ставленником Ле Пен, поскольку Макрон советовался со всеми ведущими партиями страны по поводу его назначения, включая RN. Барнье представил новый кабинет 21 сентября. Журналисты охарактеризовали это правительство Франции как «самое правое за 12 лет» — в него в основном вошли республиканцы, представители центристского блока Макрона и их союзники.

Как отмечает Euronews, назначение Барнье произошло благодаря молчаливому согласию сторонников Ле Пен, и теперь выживаемость его правительства будет зависеть от того, как долго крайне правые не будут поддерживать вотумы о недоверии, инициируемые левыми. Барнье признает, что с позицией крайне правых придется считаться. После того как на прошлой неделе новый министр экономики Антуан Арман заявил, что обсуждение бюджета страны будет проходить без участия RN, премьер позвонил Ле Пен и заверил ее в обратном.

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев заявил РБК, что пока о негативном влиянии разбирательств вокруг Ле Пен как на ее партию, так и на новое правительство говорить не приходится. «Во-первых, французское правосудие, особенно с участием политических деятелей, это процесс очень небыстрый. Есть пример бывшего президента Николя Саркози, которого пытались долгое время осудить, но он продолжал участвовать в политической жизни страны. Кроме того, электорат Ле Пен привык, что его лидер всегда находится под огнем критики системных сил», — отметил эксперт. По его мнению, даже если суд признает виновность Ле Пен и она формально лишится возможности участвовать в президентских выборах, у нее уже готова замена в лице фактического лидера RN Жордана Барделлы.

В сентябре 2017 года Жордан Барделла вошел в предвыборный штаб Марин Ле Пен на президентских выборах, а после стал официальным представителем партии. В 2019 году Ле Пен попросила его возглавить список кандидатов на европейских выборах, на которых RN одержала победу. Барделла стал депутатом Европарламента, а в 2022-м официально возглавил «Национальное объединение». RN выдвигала его в качестве кандидата на пост премьера Франции. Сейчас Барделла также занимает пост главы третьей крупнейшей фракции Европарламента — «Патриоты за Европу» (PfE). В нее входят правые и ультраправые европейские партии, включая ФИДЕС Виктора Орбана и Австрийскую партию свободы (FPÖ). Всего у PfE 84 из 720 мандатов.

Чихачев также считает, что дело Ле Пен не окажет прямого влияния на новое правительство, хотя и может стать аргументом политического торга, который сейчас происходит закулисно. «Все будет прежде всего зависеть от деятельности Барнье. Но если принять во внимание тот факт, что от позиции крайне правых во многом зависит судьба его кабинета, по отношению к которому они до сих пор были настроены нейтрально, то можно предположить, что системные силы будут держать судебное разбирательство против Ле Пен как контраргумент, чтобы уравновесить ее влияние», — заключил эксперт.

1 октября Барнье должен представить парламенту свою политическую программу.