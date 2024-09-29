Президент Ирана призвал не оставлять «Хезболлу» «в одиночестве»

Пезешкиан призвал арабские страны «не стоять в стороне», наблюдая за действиями Израиля. NYT пишет, что Иран поможет «Хезболле» восстановиться, чтобы ответить Израилю. Хаменеи заявил, что группировка определит ситуацию в регионе

Бейрут, Ливан (Фото: Carl Court / Getty Images)

Ливанскую шиитскую группировку «Хезболла» нельзя «оставлять в одиночестве» после израильских атак и гибели лидера движения Хасана Насраллы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе заседания кабинета министров, передает Al Mayadeen.

По его словам, «исторический опыт показывает, что движения сопротивления не исчезнут после убийства своих лидеров, и есть другие, готовые поднять флаг и завершить марш». Также Пезешкиан назвал ложными заявления о достижении соглашения о прекращении огня в случае, если Иран откажется от ответа Израилю, подчеркнув, что «предоставление возможности таким преступникам побуждает их совершать новые преступления».

Иранский президент призвал арабские и исламские страны «не стоять в стороне» и наблюдать за действиями Израиля, поскольку это ставит под угрозу безопасность в регионе.

В то же время The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников пишет, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи «был шокирован» гибелью Насраллы и занял более сдержанную позицию по вопросу ответа Израилю. Также против втягивания Ирана в полномасштабную войну с Израилем на созванном аятоллой после гибели Насраллы совещании выступал и Пезешкиан, рассказали источники газеты.

Некоторые аналитики считают, что, «оказавшись перед выбором между тотальной войной с Израилем или залеганием на дно в интересах самосохранения», Хаменеи, похоже, выбирает последнее. Reuters сообщал, что Хаменеи, который считается высшей инстанцией для «Хезболлы», после сообщения о гибели Насраллы перевели в безопасное место.

Аятолла после гибели Насраллы подчеркнул, что «все силы сопротивления» поддерживают «Хезболлу» и именно они определят судьбу региона. Затем он заявил, что Ливан заставит Израиль пожалеть о своих действиях.

По мнению директора программы по Ближнему Востоку в британском Chatham House Санама Вакиля, эти заявления свидетельствуют о серьезности момента, поскольку Хаменеи «публично не берет на себя обязательств по чему-либо, чего не может выполнить». «На данный момент Израиль полностью поставил им мат», — говорит Вакиль.

Два члена иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили NYT, что первоочередной задачей Ирана станет помощь в восстановлении «Хезболлы». Тегеран поможет назначить преемника Насраллы, сформировать новую структуру руководства и перестроить безопасную коммуникационную сеть. После этого, считают собеседники издания, «Хезболла» может спланировать ответные действия против Израиля.

В планах Тегерана — направить высокопоставленного командующего силами «Кудс» (элитное боевое крыло КСИР) в Бейрут через Сирию, добавили собеседники NYT.

Бывший вице-президент Ирана Мохаммад Али Абтахи заявил изданию, что у Тегерана «нет четкого пути» для восстановления от потери. «Мы не вступим в войну, это не обсуждается. Но Иран также не изменит свой курс ни на поддержку группировок боевиков в регионе, ни на ослабление напряженности в отношениях с Западом. Все эти меры могут быть приняты одновременно», — отметил он.

Главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами заявил, что удары по Израилю будут наносить «Хезболла», [палестинское исламистское движение] ХАМАС «и другие палестинские боевики».

23 сентября Израиль объявил об «упреждающей наступательной операции» «Стрелы севера» на территории Ливана. Ее целью Израиль назвал инфраструктуру «Хезболлы», которая регулярно обстреливает израильскую территорию. 27 сентября ЦАХАЛ нанесла удар по подземному штабу «Хезболлы», при котором погибли Насралла, генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции Аббас Нилфорушан и командир южного командования «Хезболлы» Али Караки.

«Хезболла», подтверждая гибель своего лидера, пообещала «продолжить джихад». Иран, Ливан и Ирак объявили траур. МИД России осудил убийство Насраллы.

Израиль продолжил атаковать объекты группировки и сообщил о ликвидации еще нескольких высокопоставленных членов «Хезболлы». Глава израильского Генштаба Герци Халеви после ликвидации Насраллы предупредил, что ЦАХАЛ ожидают «сложные дни», но заверил, что армия находится в состоянии «максимальной готовности» и готова продолжать борьбу с «Хезболлой». По данным ABC News, Израиль готовится к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан и уже начал «маломасштабные перемещения» на границе. Axios писал, что США стараются предотвратить вторжение и участие Ирана в конфликте.