В Раде рассказали о возможной подготовке к выборам на Украине

ЦИК Украины 20 сентября издала постановление, по которому упорядочат избирательные участки на подконтрольных Киеву территориях. И президентские, и парламентские выборы в стране отложили из-за военного положения

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Центризбирком Украины издал постановление, свидетельствующее о возможной подготовке к выборам, заявила депутат Верховной рады Оксаны Савчук в эфире телеканала «Новини Live».

«20 сентября вышло постановление Центральной избирательной комиссии, в котором говорится, что ЦИК должна сейчас упорядочить избирательные участки», — сказала она.

Это значит, что избирательные участки сформированы по последним местным выборам, которые прошли в 2020 году, и сейчас нужно смотреть, какие участки существуют на подконтрольной Киеву территории, пояснила парламентарий. Таким образом, согласно постановлению, ЦИК должна проанализировать текущее положение, уточнила она.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов главы государства в 2025 году, ранее писал журнал The Economist. Член украинского парламента от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко утверждал, что 19 сентября новый замглавы офиса украинского президента Виктор Микита провел совещание с председателями региональных отделений правящей партии «Слуга народа», посвященное выборам.

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк подчеркивал, что в бюджете Украины на 2025 год не заложены средства на проведение выборов. Однако в бюджете прописано, что правительство Украины и ЦИК могут подать заявку на внесение в него изменений в части финансирования выборов президента, народных депутатов и местных властей после прекращения или отмены военного положения.

Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта этого года, однако их не назначили из-за введенного военного положения, которое продлевается каждые три месяца с 24 февраля 2022 года. 20 мая формально истек срок полномочий Зеленского. После этого российский президент Владимир Путин заявил, что Москва не считает Зеленского легитимным президентом, ссылаясь на Конституцию Украины.

По словам российского президента, полномочия Зеленского должны были перейти к Верховной раде, однако она не берет их на себя. Раду и ее спикера (на этой должности находится Руслан Стефанчук) Путин в мае называл единственной легитимной властью на Украине. При этом он считает, что обращаться к Раде бессмысленно «в условиях узурпации власти правящей верхушкой». Стефанчук утверждал, что Зеленский остается у власти законно, поскольку в ст. 108 украинской Конституции сказано, что президент Украины «выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента».

Выборы в Раду должны были пройти прошлой осенью, однако их также отменили из-за военного положения. В ноябре 2023 года главы фракций Рады подписали меморандум о том, что выборы можно провести только после того, как в стране закончатся боевые действия.