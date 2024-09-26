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Военная операция на Украине ,  
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The Economist узнал, что Зеленский обсуждает проведение выборов в 2025-м

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский обсуждает проведение президентских выборов в 2025 году, пишет Economist. Тимошенко заявила, что «политический процесс начался». Выборы не прошли в марте из-за военного положения, Москва считает Зеленского нелегитимным
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leah Millis / Reuters)

Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году, сообщает The Economist.

«Политический процесс определенно начался», — заявила изданию бывший премьер Украины, трижды баллотировавшаяся на пост президента страны Юлия Тимошенко.

14 сентября депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк подчеркивал, что в бюджете Украины на 2025 год не заложены средства на проведение выборов. «То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года (даже немного меньше)», — писал он в своем телеграм-канале.

Как отметил депутат, при этом в бюджете прописано, что украинское правительство совместно с ЦИК подадут заявку на внесение изменений бюджета в части финансирования выборов президента, народных депутатов и местных властей после прекращения или отмены военного положения.

Позже депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко рассказал, что 19 сентября новый заместитель главы офиса президента Украины Виктор Микита провел совещание с председателями региональных отделений правящей партии «Слуга народа», посвященное выборам. «Конечно, прямо слово «выборы» никто не озвучивал, но говорили об избирательном процессе, как готовиться. Ну и в целом о подготовке к выборам», — сообщил он в телеграм-канале.

По данным Американского национального демократического института, которые приводит The Economist, доверие украинцев к Зеленскому упало с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году.

Депутат Рады заявил о совещании по выборам в офисе Зеленского
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта этого года, однако их не назначили из-за введенного военного положения, которое продлевается каждые три месяца с 24 февраля 2022 года. 20 мая формально истек срок полномочий Зеленского. После этого российский президент Владимир Путин заявил, что Москва не считает Зеленского легитимным президентом, ссылаясь на Конституцию Украины.

По словам российского президента, полномочия должны были перейти к Верховной раде, однако она не берет их на себя. Раду и ее спикера (на этой должности находится Руслан Стефанчук) Путин называл единственной легитимной властью на Украине. При этом он считает, что обращаться к Раде бессмысленно «в условиях узурпации власти правящей верхушкой».

Выборы в Раду должны были пройти прошлой осенью, однако их также отменили из-за военного положения. В ноябре 2023 года главы фракций Рады подписали меморандум о том, что выборы можно провести только после того, как в стране закончатся боевые действия.

Стефанчук отмечал, что Зеленский остается у власти законно, поскольку в ст. 108 украинской Конституции сказано, что президент Украины «выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента».

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Владимир Зеленский выборы президента Юлия Тимошенко Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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