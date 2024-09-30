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Маск спрогнозировал битвы «роев беспилотников»

В будущем, по словам Маска, будут происходить битвы «роев беспилотников». Развитием этой технологии занимается больше десятка государств. При этом по темпам выпуска дронов Китай опережает США
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Leon Neal / Getty Images)

В будущем человечество ждут боевые действия с «роями беспилотников», которые поразят воображение, написал американский предприниматель, основатель Tesla и Space X Илон Маск в соцсети X.

«Грядут битвы роя беспилотников, которые поразят воображение», — заявил он.

Так Маск отреагировал на публикацию американского писателя и журналиста Эшли Вэнса о том, что США сегодня могут выпускать около 20 тыс. гражданских дронов ежегодно, в то время как Китай способен производить 20 тыс. беспилотников в день.

Рой дронов — это перспективная технология развития управления беспилотниками. Предполагается, что в рамках этой концепции дроны будут действовать не по одиночке, а в составе групп — роев. Поведением роя может управлять искусственный интеллект или несколько операторов. Институт современной войны Военной академии США утверждал, что разработкой этой технологии по состоянию на 2024 год занимаются 11 государств, а Израиль применял ее на практике для борьбы с ХАМАС.

Сейчас в США есть только одна зарегистрированная программа по производству дронов армейского назначения, которая финансируется из бюджета, — это Short Range Reconnaissance, или SRR, отмечает Defense One. За получение контракта по этой программе конкурируют две компании — Skydio и Teal. Первая утверждает, что может производить по 2 тыс. дронов в месяц, тогда как вторая заявляет о тысячах, не называя точные цифры, пишет портал.

По состоянию на начало августа разыгрывался второй транш по этой программе. В рамках первого один дрон обходился в $39,8 тыс. Ожидается, что по второму контракту беспилотники будут стоить по $65 тыс. за штуку. Китайские беспилотники, по информации Defense One, стоят в разы дешевле: так, дрон DJI Mavic 3 стоит порядка $2 тыс., поэтому потери таких устройств возмещать проще.

«Продукция китайских производителей, таких как DJI и Autel, по-прежнему превосходит их практически по всем параметрам, что делает ее очевидным выбором, когда решающим фактором является исключительно соотношение цены и производительности», — сказал порталу один из западных консультантов, также взаимодействовавший с Украиной.

В августе 2023 года замглавы Пентагона Кэтлин Хикс объявила о планах военных наладить производство тысяч дронов в ближайшие два года для противостояния Китаю в рамках инициативы Replicator. Благодаря программе дроны должны стать дешевле, а их выпуск — быстрее.

В России также идет программа комплексного переоснащения армии и флота, в рамках которой в войска должны поступить серийные образцы современного вооружения, в том числе беспилотники разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых.

После начала военной операции на Украине президент России Владимир Путин не раз говорил о необходимости совершенствовать производство дронов, называя это одной из актуальных задач армии. Он отмечал, что опыт военных действий показал «практически повсеместное» применение БПЛА. Президент поручил обеспечить дронами все боевые подразделения.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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