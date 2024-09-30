Путин назвал Россию исторической родиной Донбасса и Новороссии

Россия является исторической родиной Донбасса и Новороссии, а Украина хотела навсегда оторвать эти регионы от нее, сказал Путин в видеообращении. Дальнейшие события подтвердили освободительный характер военной операции, добавил он

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Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю второй годовщины вхождения в состав страны четырех новых регионов. Его опубликовала пресс-служба Кремля.

В своем обращении президент назвал Россию исторической родиной Донбасса и Новороссии. Украина, по словам президента, хотела навсегда оторвать эти регионы от нее.

Украинскую армию, по словам президента, готовили к новой войне против юго-восточных территорий, целью были также Крым и другие российские регионы.

«Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер», — сказал Путин.

Он обратился к жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: «Спасибо вам за стойкость, решительность и твердость, за то, что вы передаете из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуру», — поблагодарил их президент.

«Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков, нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам», — продолжил Путин. Эти чувства дают силу участникам военной операции, добавил он.

Военные, участвующие в боях в Донбассе, Новороссии и на территории Курской области, а также отстаивающие границы Брянской и Белгородской областей, защищают всю Россию, подчеркнул глава государства.

Страна гордится ими и делает все, чтобы их поддержать, на занятых российскими силами территориях восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома и социальная инфраструктура, в эту работу включены все российские регионы, добавил Путин. Он отметил вклад бизнеса, волонтеров, общественных и религиозных организаций, а также парламентских партий в этот процесс.

«Благодарю всех граждан страны за эту сплоченность и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты», — заключил Путин, поздравив граждан страны с годовщиной.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума, который прошел с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября того же года Путин и главы этих регионов подписали договоры о присоединении к России, 5 октября 2022-го президент подписал законы об их ратификации.

В сентябре 2023 года Путин внес поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Таким образом в стране был учрежден День воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области.

Киев считает присоединение четырех регионов к России нарушением своего суверенитета. Украина настаивает на возвращении к границам 1991 года в качестве условия для переговоров, Москва это отвергает.