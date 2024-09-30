В Париже начался суд над Марин Ле Пен по делу об отмывании средств

Ле Пен и другим политикам вменяют хищение госсредств и спонсирование «Национального фронта» из средств Европарламента за счет найма ассистентов. Если ее признают виновной, она не сможет баллотироваться в президенты в 2027 году

Марин Ле Пен (Фото: Thierry Chesnot / Getty Images)

В Париже 30 сентября начнется суд над одним из лидеров партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и другими членами этой политической силы по делу об отмывании средств Европарламента, передает BFMTV.

Дело будет рассматривать Уголовный суд Парижа. Всего по нему проходят 27 человек, в том числе Ле Пен, ее отец и основатель «Национального объединения» Жан-Мари Ле Пен и другие руководители партии — ее бывшие вице-президенты Луи Алио, Мари-Кристин Арнаутю и Бруно Голниш, а также экс-генсек Николя Бе.

Обвинение базируется на отчете Европарламента, присланном анонимно французским правоохранителям в 2015 году. Представителей партии подозревают в фиктивном найме ассистентов депутатов Европарламента с целью отвлечения его средств в пользу партии: в отчете указано, что все нанятые в ЕП ассистенты одновременно занимали должности в «Национальном фронте» (так ранее называлось «Национальное объединение»). Согласно внутренним правилам, средства, выделенные ЕП, не могут использоваться для финансирования партий подобным образом.

Политиков обвиняют в хищении почти €3 млн по этой схеме в период с 2004 по 2016 год. Им вменяют хищение государственных средств и соучастие в хищениях, злоупотребление доверием, мошенничество, подлог и использовании поддельных документов, а также скрытую деятельность. Следствие полагает, что партия присваивала по €21 тыс., которые Страсбург ежемесячно выделял каждому депутату ЕП на оплату труда ассистентов.

Так, сотрудник, нанятый в качестве парламентского ассистента, на самом деле был личным секретарем Жан-Мари Ле Пена, следует из обвинительного заключения. Другой ассистент, чью работу из средств ЕП формально оплачивала Марин Ле Пен, на самом деле большую часть времени находился в штаб-квартире «Национального фронта» в Нантере, сказано в документах со ссылкой на записи о внутреннем распорядке дня партии.

Тем, кого признают виновными в хищении государственных средств и соучастии в хищениях, может грозить до десяти лет лишения свободы, а также пятилетний запрет на политическую деятельность и занятие государственных должностей. Слушания продлятся до 27 ноября, приговор должен быть вынесен в 2025 году. Следующие президентские выборы пройдут во Франции в 2027-м, таким образом, Ле Пен не будет иметь права баллотироваться на них в случае вынесения обвинительного приговора.

Ле Пен была депутатом Европарламента в 2004–2017 годах. В июне 2017 года было предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием и соучастии в злоупотреблении доверием, в 2018 году их переквалифицировали в «хищение государственных средств» и «соучастие в хищении государственных средств».

Сама Ле Пен называет предъявленные обвинения несправедливыми и настаивает, что она и представители ее партии не совершали правонарушений.

Марин Ле Пен стала лидером «Национального фронта» в 2011 году, в 2021-м она покинула должность председателя. Она остается депутатом Национального собрания Франции. По итогам парламентских выборов, прошедших в стране летом, правая коалиция во главе с «Национальным объединением» заняла третье место, получив 143 места (у самого объединения — 88 мест).