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Политика ,  
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BFMTV узнал о расследовании финансирования кампании Ле Пен в 2022 году

Французская прокуратура заинтересовалась президентской кампанией Марин Ле Пен на выборах 2022 года после доклада комиссии по политическому финансированию. Тогда она получила кредит на €10,6 млн от венгерского банка
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен (Фото: Sylvain Lefevre / Getty Images)

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении ультраправой партии «Национальное объединение» по подозрению в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на выборах президента в 2022 году, сообщает BFMTV.

Поводом стал доклад национальной комиссии Франции по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). Во время выборов ведомство следит, чтобы кандидаты не превышали установленный законом лимит. Если они соблюдают условия, государство возмещает им часть расходов, в противном случае может быть начато разбирательство.

BFMTV отмечает, что вопросы у CNCCFP вызвала не только кампания Ле Пен, но пока расследование открыто только против нее.

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Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters

Как сообщал Euractiv, в феврале 2022-го кандидат в президенты от «Национального объединения» получила кредит в размере €10,6 млн от венгерского банка MKB для финансирования своей кампании. Его основными акционерами являются бизнесмены, близкие к премьер-министру Виктору Орбану, отмечал Reuters. Перед этим Ле Пен заявила, что испытывает проблемы с получением банковских кредитов на родине.

Ле Пен прошла во второй тур президентских выборов вместе с Эмманюэлем Макроном, как и в 2017 году, и уступила ему, набрав 41,46% голосов. За Макрона проголосовали 58,54% избирателей.

О расследовании стало известно на второй день после парламентских выборов во Франции, на которых «Национальное объединение» пришло третьим, получив 143 из 577 мест в Национальном собрании. У левого альянса «Новый народный фронт» 182 мест, а у сторонников Макрона — коалиции «Вместе!» — 168 депутатских мандатов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция Марин Ле Пен расследование президентская кампания выборы президента Национальное объединение
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