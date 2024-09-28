Axios назвал причину ликвидации лидера «Хезболлы»
Ликвидацию лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы осуществили из-за его отказа перестать поддерживать палестинскую группировку ХАМАС и атаковать Израиль. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.
«Поэтому было принято решение убрать его из процесса принятия решений», — сказал израильский чиновник на условиях анонимности. Операцию начали планировать в среду, 25 сентября, за два дня до удара. Решение приняли в пятницу в силу возникшей «оперативной возможности».
Устранив Насраллу, получится создать новое уравнение для достижения соглашения с Ливаном, пишет израильский портал Ynet со ссылкой на источники.
Как пишет The Telegraph, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху улетел в США в рамках отвлекающего маневра, чтобы руководство группировки не ожидало радикальных действий. Собеседник издания предположил, что Насралла в момент удара слушал речь Нетаньяху в ООН.
Удар нанесли по подземному штабу группировки, который находился под жилым зданием в Бейруте, были сброшены 85 бомб весом 1 т каждая.
В последние недели обстановка между Ливаном и Израилем накалена до предела с войны 2006 года. В сентябре у тысяч членов «Хезболлы» взорвались пейджеры, несколько десятков человек погибли, Израиль усилил обстрел южной части Ливана и объявил о начале военной операции.
Власти США полагают, что израильское правительство планирует добиться максимального военного успеха, прежде чем получится достичь перемирия. Пока Израиль отказывается от мирной инициативы по объявлению 21-дневного перемирия, предложенного США, Евросоюзом и несколькими арабскими странами.
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